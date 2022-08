IL PASSATO TI TRAPASSA - COSTANO CARO ALLA CANDIDATA GRILLINA CLAUDIA MAJOLO I VECCHI POST A SOSTEGNO DI BERLUSCONI - INSERITA NEL PLURINOMINALE CAMPANIA 1 DOPO AVER SUPERATO LE PARLAMENTARIE, E' STATA ESCLUSA DALLA LISTA PER IL PASSATO DI FERVENTE BERLUSCONIANA - UNO DEI MESSAGGI CONSIDERATI PIÙ CONTROVERSI RISALE AL 2013, ANNO DELL'INGRESSO DEL M5S IN PARLAMENTO: "ALLORA SIETE FELICI? EH CAPRE??!?! VI VOGLIO TRA UN PAIO DI MESI A VOI E A QUEI 4 GRILLINI CHE SANNO SOLO METTERE IL CULO SULLA SEDIA...ORA FATE FESTA DA BUONI IGNORANTI POI FESTEGGEREMO NOI...”

CLAUDIA MAJOLO

(Adnkronos) - Costano caro a una candidata grillina i suoi vecchi post a sostegno di Silvio Berlusconi. A quanto apprende l'Adnkronos, CLAUDIA MAJOLO, inserita in un primo momento nel plurinominale Campania 1 - 01 dopo aver superato le parlamentarie, sarebbe stata esclusa dalla lista a causa del suo 'scomodo' passato di fervente berlusconiana. "Non mi fate incazzare e votate Berlusconi", scriveva per esempio su Facebook nel 2018 la giovane presidente di Upa, l'Unione praticanti e giovani avvocati. In altri post Majolo dichiarava il suo "amore" per il leader di Forza Italia, con tanto di

CLAUDIA MAJOLO

hashtag #BerlusconiAmoreMio.

Uno dei messaggi considerati più controversi risale però al 2013, anno dell'ingresso del M5S in Parlamento. Partito all'epoca mal visto dall'avvocato: "Allora siete felici???? Eh capreeeeeeeeeeeeeee??!?! Vi voglio tra un paio di mesi a voi e a quei 4 grillini... Che sanno solo mettere il culo sulla sedia... Tempo al tempo... Ora fate festa da buoni ignoranti... Poi festeggeremo NOI... però mentre festeggiate ricordatevi che O NAN (riferimento a Berlusconi, ndr) ha chiavato più di voi... Con le femmine più belle.. Oltre ad essere stato un grande politico!!!!! Silvio Berlusconi sei e sarai un pezzo di storia per questa Italia popolata e governata da CAPRE", scriveva Majolo, *che nel frattempo ha oscurato i suoi profili social*.

CLAUDIA MAJOLO CLAUDIA MAJOLO