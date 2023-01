IL PASTICCIO DELLA MELONI SUL CSM – IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE HA ELETTO 9 DEI 10 MEMBRI LAICI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. FRATELLI D'ITALIA HA DOVUTO RITIRARE IN CORSA GIUSEPPE VALENTINO, INDAGATO PER REATI DI 'NDRANGHETA. IL SUO SOSTITITO, FELICE GIUFFRÈ, NON HA OTTENUTO I VOTI NECESSARI PER PASSARE – PER IL DECIMO POSTO SI RIVOTA TRA UNA SETTIMANA – TRA I NOMINATI IL RENZIANO CARBONE (QUELLO DEL “CIAONE”) E CLAUDIA ECCHER, AVVOCATO DI SALVINI

Dopo una giornata convulsa, il Parlamento in seduta comune ha eletto nove dei dieci membri laici del Csm. Pasticci a ripetizione, manca il quorum un candidato di Fratelli d'Italia subentrato a un altro ritirato in corsa.

[...] la festa appena cominciata era già finita pochi minuti dopo le 16, con la scoperta che Giuseppe Valentino, ex parlamentare e sottosegretario alla giustizia, oggi presidente della fondazione Alleanza Nazionale, principale candidato di Fratelli d'Italia al Csm, è indagato a Reggio Calabria per reati di 'ndrangheta.

Nel mirino, sulla base di intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di pentiti, i suoi rapporti con Paolo Romeo, che faceva parte della «struttura riservata» della 'ndrangheta ed è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere. […]

A votazione in corso, il Parlamento va in tilt. Conciliaboli tra Conte e Orlando. Pd e M5S «chiedono chiarimenti» non si capisce bene a chi (a Valentino? Alla Procura? Alla 'ndrangheta?). Provenzano butta il sasso: «Io non lo voto». Sui telefoni dei parlamentari di Fratelli d'Italia arriva l'ordine di disertare la prima chiama, per tattica. Dopo venti minuti contrordine: votate pure, «dubbi M5S chiariti». Manco per niente: il M5S non vota. Sono le 18. Anche il Pd non ci sta. Due minuti dopo Valentino annuncia il ritiro della candidatura denunciando «vergognose palate di fango». […]

In due minuti Fratelli d'Italia perfeziona il cambio volante: subentra Felice Giuffrè, docente e avvocato amministrativista catanese, una militanza nel Fronte della gioventù prima della carriera tra Sicilia e Parioli. L'accordo rivive a urne aperte, ma nel caos: alcuni parlamentari non possono più votare. Giuffrè manca l'elezione: problema tecnico, ma non mancano i sospetti su franchi tiratori. […]

Per la Lega due penalisti: Fabio Pinelli (padovano, già difensore di Morisi, ideatore della "bestia" social di Salvini) e Claudia Eccher (trentina, consigliera di amministrazione di Italferr, avvocato di Salvini). Per Forza Italia Enrico Aimi: avvocato modenese, ex An, poi senatore berlusconiano, ricandidato nel 2022 non rieletto.

Per il M5S Michele Papa: docente di diritto penale a Firenze, amico personale di Conte che già l'aveva collocato nel consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Per il Terzo Polo Ernesto Carbone: prodiano legato a Paolo De Castro (Nomisma, ministero dell'agricoltura, Ismea), poi turborenziano, non rieletto in Parlamento nel 2018 ma ricollocato nel consiglio di amministrazione della società pubblica Terna. Si scrive Terzo Polo ma si legge Renzi: Calenda si era speso invano con Andrea Mascherin, già presidente del Consiglio nazionale forense.

Il Pd, dopo aver fatto ballare anche il docente torinese Grosso e quello genovese Ferrante, vira su Roberto Romboli: costituzionalista pisano, allievo di Pizzorusso che fu membro del Csm, studioso di ordinamento giudiziario, membro del consiglio giudiziario, consigliere comunale per il Pds post tangentopoli da indipendente. Indicazione del duo Letta-Rossomando.

Fratelli d'Italia schiera Isabella Bertolini (avvocato modenese, ex parlamentare di Forza Italia poi transitata anche dalla Lega, paladina «delle radici cristiane»), Daniela Bianchini (avvocato civilista di Roma, con il sottosegretario Mantovano nel centro studi Livatino di ispirazione conservatrice), Rosanna Natoli (avvocato siciliano di Paternò, paese natale di La Russa, già assessore e candidata per Fratelli d'Italia).

Bisognerà rivotare tra una settimana per il decimo posto.

Come vicepresidente in pole Pinelli […] o Romboli […]

