PATTO GENTILONI - IL PRIMO ATTO FORMALE DEL NUOVO GOVERNO CONTE? LA NOMINA DELL’EX PREMIER COME COMMISSARIO UE! LO HA CONFERMATO URSULA VON DER LEYEN, CON CUI GENTILONI SI INCONTRERÀ DOMANI - CON LA CACCIATA DI SALVINI, E L'ARRIVO DEI "BUONI", L’ITALIA PUÒ AMBIRE A UN COMMISSARIO DI PESO - FORSE ADDIRITTURA ANCHE AGLI AFFARI ECONOMICI…

Marco Castelnuovo per www.corriere.it

GENTILONI CONTE

Il primo atto formale del nuovo governo Conte è indicare Paolo Gentiloni, 64 anni, quale commissario Ue. Lo ha confermato la Presidente Ue Ursula Von Der Leyen nel momento in cui ha specificato di aver ricevuto le indicazioni da tutti i paesi membri. Gentiloni si è detto orgoglioso dell'incarico ricevuto: «Amo l’Italia e l’Europa - ha scritto in un tweet -. Ora al lavoro per una stagione migliore».

PAOLO GENTILONI

Indicare un peso massimo quale Paolo Gentiloni (ex Presidente del Consiglio, ex ministro degli Esteri, ex ministro delle comunicazioni) significa ambire a un commissario più pesante all’interno della nuova commissione: si parla per lui del portafoglio dell’Economia o della concorrenza. E anche del ruolo di vicepresidente.

GIUSEPPE CONTE

La casella di commissario europeo è entrata fin da subito nella trattativa per la formazione del governo . In realtà il termine ultimo era previsto per fine agosto: Bruxelles ha concesso del tempo ulteriore all'Italia dopo la formalizzazione delle dimissioni del Governo Conte.

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 1

Il fatto che il partito democratico abbia puntato sul posto in Europa a scapito, probabilmente, di alcuni ministeri più di peso all’interno governo italiano, è significativo di come l’Italia voglia cambiare il proprio posto all’interno dell’Unione.

gentiloni paolo

La nomina di Gentiloni, che domani incontrerà la presidente Ursula Von Der Leyen, è uno dei quattro tasselli con cui il Pd (e l’Italia) vuole rinsaldare il proprio rapporto con Bruxelles. Oltre all’ex premier, il neo ministro dell’Economia, l’europarlamentare Roberto Gualtieri, e il neo ministro per gli affari europei, Enzo Amendola, completano il quadro degli esponenti democratici che hanno il compito di riannodare il filo con l’Unione . Trovando facile sponda in David Sassoli, altro esponente Pd e presidente del parlamento europeo .

