IL PATTO DELLO SCARPINO! DOPO SCONTRI DURISSIMI, RENZI E SCHLEIN SI ABBRACCIANO DURANTE "LA PARTITA DEL CUORE". L’INCREDULITÀ NELLE CHAT DEI PARLAMENTARI DI PD E ITALIA VIVA: “MA LA FOTO È VERA?” – MATTEONZO NEI GIORNI SCORSI SI E' DETTO INTERESSATO ALL’APERTURA DI SCHLEIN: “VOTERÒ PER IL REFERENDUM SULLE AUTONOMIE” - ELLY, REDUCE DAL BUON RISULTATO ALLE EUROPEE, HA TUTTO L'INTERESSE DI PROVARE A ALLARGARE IL CAMPO DELLA FUTURA “COALIZIONE ANTI-MELONI” – LE PAROLE DI CONTE: "IERI ECCEZIONALMENTE CAMPO LARGHISSIMO" - VIDEO

Conte, abbraccio Schlein-Renzi? Eccezionalmente campo larghissimo

(ANSA) "Se è vero che ieri, alla Partita del Cuore, sono stato io a decidere il match? Corrisponde a recensioni troppe benevole, è stata un'operazione collettiva di grande impegno" per "una causa benefica di solidarietà per i bambini" dei reparti pediatrici di due ospedali dell'Aquila e di Roma. "Grazie a chi ha organizzato" l'iniziativa, "e ai presenti che, in uno stadio folto e affollato, ci hanno fatto sentire giocatori professionisti".

Per il resto "vi assicuro che non sono in forma, non facevo attività sportiva seria da tempo, troppi impegni...". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Radio 2. Interpellato sull'abbraccio Renzi-Schlein e sul campo larghissimo, ha risposto: "11 contro 11, il campo più largo che ci sia", con una "panchina lunghissima", "eccezionalmente, per una causa di solidarietà la politica si è unita senza differenze di colori. Tutti, con i nostri mutandoni e le nostre magliette sudate, l'un contro l'altro abbracciati".

RENZI-SCHLEIN

Claudio Bozza per corriere.it - Estratti

«Ma è vera?». Nelle chat dei parlamentari inizia rimbalzare una foto di Matteo Renzi ed Elly Schlein che assistono abbracciati ai rigori della Partita del Cuore tra politici e cantanti. Un'immagine che, romanticamente, rimanda agli azzurri abbracciati durante la finale del Mondiale 2006. Ma anche una foto che a tanti è parsa inverosimile. «È un fake... Lo vedete che il pubblico è troppo allineato...», fa notare un deputato (fu renzianissimo) del Pd. «Macché, è un meme», commentano invece dai banchi di Italia viva.

Invece la foto è vera, anche perché scattata da un profilo piuttosto autorevole. Ma è anche una foto «impossibile», quella tra l'ex segretario dem e la leader attuale, resa però «possibile» dal pallone, che almeno per una notte ha sopito i feroci scontri tra Camera e Senato.

Un abbraccio che non sia solo una suggestione politica? «Siamo interessati all’apertura di Schlein». E poi: «Voterò per il referendum sulle Autonomie», aveva spiegato Renzi nei giorni scorsi. L'ex premier è rimasto fuori dal Parlamento europeo, sfida su cui aveva scommesso tutto o quasi, e ora deve giocoforza riposizionarsi.

La sua bussola, oggi, guarda sempre più all'alveo del centrosinistra, mentre gli ammiccamenti al centrodestra sembrano essersi d'improvviso sopiti.

E ciò avviene mentre Schlein, reduce dal buon risultato alle Europee, ha tutto l'interesse di provare ad allargare (da leader del primo partito d'opposizione) il campo della futura «coalizione antiMeloni», includendo sì la sinistra, ma anche provando ad accogliere i centristi-riformisti come Renzi e Calenda.

