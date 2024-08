6 ago 2024 18:40

LA PAX CONTIANA È DURATA COME UN GATTO IN TANGENZIALE: NEL MOVIMENTO 5 STELLE TORNA AD ALEGGIARE LO SPETTRO DELLA SCISSIONE – ALMENO UNA VENTINA DI PARLAMENTARI SONO SULLE BARRICATE PER L’ANNUNCIO DELLA COSTITUENTE M5S: NON SONO STATI CONSULTATI DALL’EX PREMIER E TEMONO CHE L’ASSEMBLEA FINISCA NELLA SOLITA FINTA. IN PIÙ, NON GRADISCONO IL VAFFA LANCIATO DA CONTE A GRILLO – L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO, PROVA A MEDIARE, MA SI PARLA GIÀ DI CREARE DUE PARTITI: “UNO CON UN SIMBOLO TUTTO DA INVENTARE, L’ALTRO…”