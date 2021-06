E IL PD DOV’È? – CONTE A NAPOLI PROVA A INTESTARE AL M5S LA CANDIDATURA DI GAETANO MANFREDI, CON L’OBIETTIVO DI ESTENDERE IN FUTURO L’ALLEANZA ALLA REGIONE CAMPANIA. E INFATTI NON ESCLUDE UNA COLLABORAZIONE CON DE LUCA: “SI VEDRÀ” - LA FRECCIATINA A DE MAGISTRIS: “NEGLI ULTIMI ANNI LA PIÙ GRANDE MALATTIA DI NAPOLI È STATA L’ISOLAMENTO” – MA I GRILLINI PARTENOPEI SONO IN VISIBILIO PIÙ PER LUIGINO CHE PER “GIUSEPPI”

Estratto dell’articolo di Luca De Carolis e Vincenzo Iurillo per “il Fatto quotidiano”

L' ultima di Giuseppe Conte a Napoli era stata il 27 febbraio 2020, con Macron. Da premier, poco prima di chiudere l' Italia invasa dal coronavirus. È tornato ieri da ri fondatore e pacificatore dei Cinque Stelle, per aprire nuovi orizzonti all' alleanza col Pd: oggi sulle amministrative di Napoli e sul nome dell' ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi, un domani da estendere forse alla Regione Campania del sanguigno, e finora ostile, Vincenzo De Luca. "Si vedrà", ha tagliato corto Conte sul punto. (…)

CONTE A NAPOLI ha calato il tris - con lui, muti in conferenza stampa, il presidente della Camera Roberto Fico e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - inseguendo un doppio obiettivo: intestare a sé e al nuovo Movimento la candidatura a sindaco di Manfredi, e provare a ricucire coi ribelli napoletani che di alleanze col Pd non ne vogliono nemmeno sentire parlar, così da mostrarsi capo.

Ma ieri il cuore della giornata è stato ovviamente Manfredi, del quale un giorno si scrive che è il candidato civico e un altro giorno che è il candidato dem (non si ha un fratello ex parlamentare Pd per caso), per la verità da politico è principalmente un ex ministro del Conte 2. Scelto personalmente dall' allora premier senza passare dalle segreterie dei partiti. Il cappello dei Cinque Stelle non stonerebbe sulla sua fronte.

(…) Se vittoria sarà, è pronta l' inversione a U dei rapporti tra Napoli e le istituzioni. Conte e Manfredi, senza nominarlo, ce l' hanno con il sindaco Luigi de Magistris quando dicono "che negli ultimi anni la più grande malattia di Napoli è stata l' isolamento".

ORA È LA STAGIONE dei rapporti. Con la Regione di De Luca, con il governo. È la stagione della ragionevolezza, per l' appunto, che dovrebbe caratterizzare il nuovo M5S targato Conte: alleanze solide di centrosinistra dove ci sono le condizioni -Napoli è l' unica grande città dove si è realizzata - e riflessioni su argomenti che una volta erano tabù. Come le intese con il Pd e De Luca, o come il divieto di terzo mandato, che ormai ha i giorni contati.

