PD-M5S: E’ IL GIORNO DELLA VERITA’ – IL CAPOGRUPPO DEM AL SENATO MARCUCCI INVIA MESSAGGI DI DISTENSIONE AI PENTASTELLATI: "DI MAIO? NON CI SONO VETI. IL VOTO M5S SU ROUSSEAU? OGNUNO HA LE SUE PROCEDURE. NOI SEGUIAMO LE NOSTRE…” - IL 5STELLE PATUANELLI: "DI MAIO DEVE STARE AL GOVERNO CON UN RUOLO"

Cominciato il nuovo vertice tra M5S e Pd. È resa dei conti tra le due forze politiche per la formazione di un nuovo governo giallorosso. Tra i nodi da sciogliere, la richiesta - non accettata dal Pd - di Luigi Di Maio di fare il vicepremier. Su questo punto il dialogo tra dem e grillini sembra essersi arenato. Ma i segni di distensione non mancano.

"Non credo che ci siano veti" ha ribadito il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a chi gli chiedeva se ci fossero veti sul ruolo di Di Maio vicepremier da parte del Pd. "Stiamo lavorando sui contenuti" assicura il capogruppo dem dei deputati Graziano Delrio.

A chi gli chiedeva del voto dei Cinque Stelle su Rousseau per l'accordo di governo, Marcucci ha risposto: "Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le nostre". L'eventuale 'consultazione' sulla piattaforma Rousseau non è ancora stata fissata, anche perché dipende da come andrà la trattativa.

Il M5S ieri aveva deciso che l'intesa con i dem sarebbe stata sottoposta al voto su Rousseau entro la prossima settimana: "Nostro sì a progetto solo se ci sarà l'ok su Rousseau", aveva annunciato Di Maio sul blog delle Stelle. Ma il Pd non l'aveva presa bene, ieri. E aveva replicato: "Grave sgarbo istituzionale".

Alle 10 di questa mattina è prevista la direzione del Pd. Mentre proseguono, al Colle, le consultazioni: alle 10 il gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato. Poi Liberi e Uguali della Camera alle 10.30; Fratelli d'Italia alle 11. Nel pomeriggio il Pd alle 16; Forza Italia alle 17; il gruppo Lega-Salvini premier alle 18 e il M5S alle 19.

