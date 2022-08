IL PD NON GIOCA PER VINCERE, SOLO PER FAR PERDERE IL CENTRODESTRA – ENRICO LETTA ANNUNCIA: “IL NOSTRO OBIETTIVO È ESSERE LA PRIMA LISTA” – “LO SLOGAN DELLA MELONI, PRONTA A RISOLLEVARE L’ITALIA, MI FA SORRIDERE. IL SUO COMPITINO PER TRANQUILLIZZARE L’EUROPA NON FARÀ EFFETTO” – POI PRESENTA IL MINIBUS ELETTRICO “PRODIANO” PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E IL “NUOVO” SIMBOLO, REALIZZATO DAI CREATIVI DI “PROFORMA” (MA LI HANNO PURE PAGATI PER QUESTA ROBA?)

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

Ecco il nuovo simbolo del Pd, realizzato dalla società di creativi Proforma. […] In alto c'è la scritta Pd con un ramoscello d'ulivo fra le due lettere. Sotto, di bianco su sfondo rosso, compare la scritta "Italia democratica e progressista".

Oltre al simbolo […] c'è anche un'altra novità molto prodiana […] Un mezzo elettrico, un minubus, per girare l'Italia nelle due settimane prima del voto.

"Fare il giro d'Italia con un minibus elettrico è praticamente impossibile - ha detto Letta - ma a noi le sfide piacciono". […]

(ANSA) - "Insieme possiamo raggiungere l'obiettivo di essere il 25 settembre la prima lista nel Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare il simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre. "Il concetto non è degli anti, ma di chi è favore del Paese, gli italiani dovranno vedere la differenza fra noie loro". .

(ANSA) - "Mi fa sorridere lo slogan della Meloni, 'pronta a risollevare l'Italia. Lo abbiamo fatto noi col governo Draghi, non loro che erano all'opposizione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare i simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre.

(ANSA) - "Quando cadde Berlusconi, nel novembre 2011, l'Italia finì in pre fallimento. Noi non vogliamo tornare a quella situazione. Di quel governo faceva parte Giorgia Meloni. La storia che è arrivata dal nulla è una storia...". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare i simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre. (ANSA)

(ANSA) - "Non permetteremo a questa destra di portare l'Italia indietro, non voglio che l'Italia di domani sia governata da quei parlamentari che applaudirono, in maniera vergognosa, quando venne affossato il Ddl zan". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare i simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre.

(ANSA) - "Questa destra può essere battuta solo dalla lista dei democratici e dei progressisti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare il simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre. "Noi abbiamo un'idea di Italia più giusta (ANSA).

(ANSA) - "Il compitino" di Giorgia Meloni "per cercare di tranquillizzare il resto d'Europa non farà effetto, perché la gente conosce la storia e conosce il presente. La gente sa anche chi si è assunto la responsabilità di far cadere il governo Draghi e sa chi in questo anno e mezzo si è preso la responsabilità di portare avanti le scelte più complesse". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare il simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre.

(ANSA) - - "In queste elezioni, così come nella vita, noi crediamo che nessun destino sia già scritto, noi vogliamo che per gli italiani e le italiane nessun destino sia già scritto, lavoreremo per dire a ognuno non conta chi sei o chi sei stato ma chi vuoi diventare". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'incontro per presentare i simbolo Democratici e progressisti, per le elezioni di settembre.