30 ott 2019 15:48

PD, UN PARTITO SENZA PALLE NÉ TESTA - ZINGA NON È UN CONDOTTIERO, PIUTTOSTO SI FA CONDURRE. COME È SUCCESSO CON LA FINANZIARIA AD OPERA DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA GUALTIERI IN DUPLEX CON MISIANI, DUE TIPINI RIMASTI AL PCI DI NATTA E ALLA CLASSE OPERAIA DI CIPPUTI, CHE NON HANNO CAPITO CHE IL PD È DA UN PEZZO UN PARTITO DI CENTRO E GLI OPERAI OGGI VOTANO LEGA E FRATELLI D’ITALIA. GRAN PARTE DELLE CAUSE DELLA SCONFITTA UMBRA VA RICERCATA APPUNTO IN QUESTA MANOVRA “COMUNISTA” INZEPPATA DI TASSE…