IL PD SI FA LA SUA “ROUSSEAU” - ZINGARETTI LANCIA LA NUOVA APP CON LO SLOGAN “TU VALI TU” AL POSTO DI “UNO VALE UNO” - IL NOME? “PD APP” (CHE CREATIVI). CI SARANNO REFERENDUM SULLE PROPOSTE E GLI ELETTI SARANNO COSTRETTI A RENDICONTARE LA LORO ATTIVITÀ ONLINE. POTEVANO FARLA FARE DIRETTAMENTE A CASALEGGIO – IL PRECEDENTE FLOP DI “BOB” DI MATTEO RENZI E LA GIOIA INGIUSTIFICATA DI BOCCIA: “È LA RIVOUZIONE DEL SECOLO” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Goffredo De Marchis per “la Repubblica”

pd app 1

Ci vuole uno slogan. «Tu vali tu» è ok, al posto di «uno vale uno». Ma il senso è lo stesso: un partito orizzontale dove ciascuno conta e porta la sua idea. Serve un nome.

Dopo alcuni tentativi, si è decisa la strada più facile. Pd App invece del più creativo Rousseau. «Così la trovi al volo negli store di Apple e Google », spiega il consigliere digitale di Nicola Zingaretti, Carlo Guarino. Ci vuole una grafica giusta. Ma anche in questo caso la fantasia ha fatto i conti con la realtà. «I colori saranno il rosso e il verde del simbolo del Pd. Siamo per le soluzioni lineari».

pd app 4 orlando zingaretti

Ma di semplice c' è ben poco nella decisione del Partito democratico di avere una piattaforma, di sfidare il Movimento 5 stelle e la Bestia, la macchina social di Matteo Salvini, sul web, il terreno dei giovani e di chi è sempre incollato al telefonino.

CARLO GUARINO

«È la rivoluzione del secolo. Me lo dico da solo, ma sono troppo fiero di quello che abbiamo fatto», esulta il ministro Francesco Boccia, che ha la regia di questa operazione.

francesco boccia

(…) Con la registrazione sul web, si cerca di arginare i ras locali e le loro tessere distribuite a strascico. Si potrà scaricare l' applicazione anche senza iscrizione, ma con trasparenza totale: serviranno i dati personali, il codice fiscale, un indirizzo fisico. (…)

Se funziona (e il se è obbligatorio visti i proclami del passato come l' annuncio di Bob, la piattaforma di Matteo Renzi mai realmente operativa), cambierà il modo di militare in un partito. Il Pd, figlio della Dc e del Pci, cioè della partecipazione in carne e ossa con milioni di iscritti, le sezioni, le Case del popolo, le feste e le salsicce, entra nella modernità e la sfida è provarci sul serio.

MATTEO RENZI HOUSE OF CARDS

bob la app del pd di matteo renzi 1

Gli obiettivi sono ambiziosi. Tutti gli eletti del Pd (parlamentari, consiglieri regionali e comunali) dovranno rendicontare la loro attività online. Verranno lanciati dei referendum su proposte specifiche e grandi scelte. Verranno caricati video, foto e appuntamenti. Chi vuole potrà geolocalizzarsi, ovvero rendere pubblica la propria posizione e entrare in contatto con altre persone della sua zona per attivarsi su un problema del territorio. Ci sarà una sezione dedicata alla gamification, che è un modo di giocare con la politica. (…)

bob la app del pd di matteo renzi pd app 2 pd app 4 bob la app del pd di matteo renzi 2 pd app 8 pd app 3 pd app pd app 6 pd app 5 pd app 2 pd app 7 pd app 1 pd app 3