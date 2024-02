IL PD SI SPACCA SUL TERZO MANDATO – LA CORRENTE DEM DI STEFANO BONACCINI, “ENERGIA POPOLARE”, VA ALL’ATTACCO FRONTALE DI ELLY SCHLEIN DOPO IL VOTO CONTRARIO DEI SENATORI DEM ALL’EMENDAMENTO SUL TERZO MANDATO: “FORTE DISAPPUNTO, NON È STATO RISPETTATO L’ACCORDO PRESO IN DIREZIONE E NON SI È SALVAGUARDATA L’UNITÀ DEL PARTITO…”

Per la prima volta in un anno, la corrente del presidente Pd e governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini critica frontalmente le scelte della segreteria di Elly Schlein. Il voto contrario dei senatori dem, in commissione al Senato, agli emendamenti sul terzo mandato per i governatori delle Regioni, oltre a causare una spaccatura nella maggioranza, fa vacillare gli equilibri interni del partito democratico.

"Forte disappunto da parte dell'area di Energia Popolare per il voto espresso dal Pd in Senato – fanno sapere fonti della corrente dem fondata da Stefano Bonaccini – Non è stato rispettato l'accordo preso in direzione e non si è salvaguardata l'unità del partito. Ora andrà gestito anche il malcontento di sindaci e presidenti. Se ne dovrà discutere appena dopo il voto in Sardegna".

