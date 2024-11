IL PD SI VUOLE FARE DEL MALE: DOPO LA DEBACLE IN REGIONE LIGURIA, PENSA DI “PREMIARE” ANDREA ORLANDO CANDIDANDOLO A GENOVA – NEL PARTITO DI ELLY SCHLEIN CRESCE LA MOZIONE PER L’EX MINISTRO, CHE POTREBBE SFRUTTARE L’EFFETTO TRAINO (NEL CAPOLUOGO HA SUPERATO IL RIVALE MARCO BUCCI DEL 2%) – TUTTO È APPESO A UNA SCELTA DELLO STESSO ORLANDO: SE LASCERÀ O MENO LO SCRANNO, E LO STIPENDIO, DA DEPUTATO PER FINIRE IN CONSIGLIO REGIONALE, ALLORA SARÀ QUASI CERTO CHE SARÀ CANDIDATO A SINDACO…

Archiviato il capitolo Regione, ora la battaglia ligure si sposta a Genova. Il centrodestra sembra aver già individuato il proprio candidato: si chiama Pietro Piciocchi, finora vicesindaco di Marco Bucci, appena «promosso» governatore. La partita nel centrosinistra si annuncia invece assai più complicata, viste le scintille tra Pd e M5S.

Andrea Orlando, avversario di Bucci, in un’intervista a La Repubblica ha spiegato: «Non è finita: il mio lavoro per la Liguria va avanti». Un’affermazione che potrebbe dire tutto o niente. Nel Partito democratico ligure, infatti, più d’uno vorrebbe che l’ex ministro «Andrea», pedigree rigorosamente di sinistra, si rimettesse in gioco subito, su Genova, per provare a sfruttare l’effetto traino.

Numeri alla mano, alle Regionali, nella circoscrizione di Genova il candidato del centrosinistra ha superato quello del centrodestra di circa il 2%, divario che sarebbe stato ben più alto se la lista civica di Bucci non avesse tamponato a dovere. Un vantaggio di partenza che potrebbe essere decisivo, specie contro un avversario poco conosciuto come l’avvocato Piciocchi, finora braccio destro di Bucci.

[…] La candidatura bis di Orlando dipende da una variabile mica da poco, ma il futuro lo capiremo a breve. Se l’ex ministro, che siede in Parlamento da ormai 18 anni, decidesse di lasciare il proprio scranno alla Camera per vestire i panni di leader dell’opposizione in Consiglio regionale, significherebbe la quasi certezza di una candidatura a sindaco. Ma se ciò non accadesse […] il centrosinistra dovrebbe piegare su candidature di calibro diverso.

In cima alla lista c’è l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, già molto attiva durante questa campagna elettorale, ma anche Luca Pastorino, già sindaco di Bogliasco, oggi deputato tornato nel Pd a trazione Schlein, dopo 8 anni di «esilio» in Liberi e uguali. In campo per Genova ci sarebbe pure Armando Sanna, recordman di preferenze (8mila) alle Regionali.

Studia invece già da sindaco Pietro Piciocchi, titolare di uno studio legale specializzato in diritto amministrativo e che tra i propri clienti vanta anche molti Comuni liguri. […]

