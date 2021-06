17 giu 2021 09:45

NEL PD SIAMO AL DELITTO DI LESA BETTINITA’ - IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE PD BALDUINA-MONTEMARIO, ENRICO SABRI, SOSPESO PER TRENTA GIORNI DAL PARTITO PER AVER CRITICATO BETTINI SU FACEBOOK – “GOFFRY” NON C' ENTRA, MA QUALCHE FUNZIONARIO HA FATTO LO SCREENSHOT DEL POST INCRIMINATO E DENUNCIATO SABRI. SONO PRONTI IN EFFETTI ALL' ALLEANZA COI GRILLINI…