TRANSENNATE TUTTO! - ELLY SCHLEIN SUI SOCIAL CHIAMA A RACCOLTA I SUOI PER ANNUNCIARE LA CANDIDATURA ALLA SEGRETERIA DEL PD – L’APPUNTAMENTO È PER DOMENICA ALLE 10 AL “MONK” DI ROMA – L’ANNUNCIO IN STILE FIDANZATA ARRABBIATA CHE RIMBROTTA IL MOROSO: “ABBIAMO BISOGNO DI VEDERCI. ABBIAMO BISOGNO DI CONFRONTARCI E DI COSTRUIRE UNA NUOVA STRADA” - PER ORA IN CORSA PER LA GUIDA DEL PD CI SONO STEFANO BONACCINI, E PAOLA DE MICHELI - VIDEO