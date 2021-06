PECHINO, ABBIAMO UN PROBLEMA - FEDERICO RAMPINI TWEET: "L'ESTENSIONE PER UN ALTRO ANNO DELLE RESTRIZIONI SUI VIAGGI IN CINA NASCONDE DEI PROBLEMI. LA CAMPAGNA VACCINAZIONI CINESE È IN RITARDO, TUTTORA HA IMMUNIZZATO SOLO IL 16% DELLA POPOLAZIONE, E CI SONO DUBBI SUL LIVELLO DI IMMUNITÀ GARANTITA DAI VACCINI MADE IN CHINA"

COVID:PECHINO, NESSUN NUOVO CASO LOCALE IN CINA CONTINENTALE

(ANSA-XINHUA) - In Cina continentale ieri sono stati segnalati 24 nuovi casi importati di Covid-19 e nessuno locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. La stessa giornata ha visto la segnalazione di 12 nuovi casi nel Sichuan, 6 a Shanghai, 3 nel Guangdong, due nello Jiangsu e uno nel Fujian. Non vi sono stati ulteriori casi sospetti o decessi correlati alla malattia. Alla fine di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 6.461, tra i quali 6.073 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 388 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati.

