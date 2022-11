8 nov 2022 09:52

PEGGIO DI DON, SOLO RON! – IL GOVERNATORE REPUBBLICANO DELLA FLORIDA E FUTURO SFIDANTE DI TRUMP ALLE PRIMARIE, RON DESANTIS, SOSTIENE DI AVER RICEVUTO UN MANDATO DIVINO (ANNAMO BENE)! - IN UNA CLIP ELETTORALE IN BIANCO E NERO, DIVENTATA VIRALE SU TWITTER, SI SENTE UNA VOCE FUORI CAMPO CHE INVITA A VOTARLO: “DIO HA CREATO UN COMBATTENTE, DIO HA DETTO ‘HO BISOGNO DI QUALCUNO CHE SIA FORTE, CHE COMBATTA PER LA VERITÀ IN MEZZO ALL'ISTERIA, CHE SFIDI LA SAGGEZZA TRADIZIONALE E NON ABBIA PAURA DI DIFENDERE QUELLO CHE SA ESSERE GIUSTO’” - VIDEO