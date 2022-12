I PEGGIORI FRATOIANNI DELLA NOSTRA VITA – RONCONE: “DAI JEANS SBRINDELLATI ALLA TRIUMPH BONNEVILLE FIAMMANTE, LA RESISTIBILE ASCESA DEL SINISTRATO NICOLA FRATOIANNI CON GIUSTO DUE PASSI FALSI. SOUMAHORO È STATO IL SUO PRIMO GRANDE INCIAMPO POLITICO, L’ALTRO È L’ELEZIONE DI SUA MOGLIE. COMPAGNI, LA DOMANDA È: PUÒ UN CAPO DI PARTITO FAR ELEGGERE LA CONSORTE? CERTO CHE PUÒ. DOMANDA SUCCESSIVA: È OPPORTUNO?”

Fabrizio Roncone per “Sette – Corriere della Sera”

NICOLA FRATOIANNI

Barbuto, l'aria stropicciata, i jeans sbrindellati, inseguito dagli agenti in tenuta antisommossa e adorato da giovani compagne felici di avere un leaderino rosso così, nel febbraio del 2003 Nicola Fratoianni - tutto istinto alla lotta e alla ribellione, comunismo battente delle vene - correva sui binari della stazione ferroviaria di Pisa per andare a bloccare i convogli di armamenti americani diretti nel Golfo.

Quasi vent'anni dopo, ormai dritto sulla boa dei 50, eccolo attraversare il Transatlantico di Montecitorio con un alone scuro addosso: un po' l'abito da onorevole gruppettaro, un po' certe occhiate forastiche, perché la storiaccia di Aboubakar Soumahoro - il sindacalista nero candidato in un miscuglio di superficialità e retorica pelosa, cooperative vere o presunte, la suocera che per difendersi da ignobili accuse sceglie l'avvocato già difensore anche di Priebke - è stato il suo primo grande inciampo politico (del secondo, forse più grave, ma meno mediatico, saprete tra qualche riga).

nicola fratoianni parla di soumahoro a mezzora in piu

Curriculum da ex rivoluzionario: che inizia con l'esperienza dentro Rifondazione comunista impastata con quella no global, stagione memorabile, per poi arrivare in Puglia a bordo di una scassata Volvo station-wagon, dove Fausto Bertinotti lo spedisce con i gradi di segretario regionale per aiutare Nichi Vendola a diventare governatore. I due tentano persino una legittima scalata al partito, la perdono, Fratoianni resta disoccupato per qualche tempo, finché Nichi non lo nomina assessore alle Politiche giovanili. La svolta.

nicola fratoianni e elisabetta piccolotti

Fratoianni capisce che la politica può essere un vero mestiere: si compra finalmente una giacca, e si toglie lo sfizio di una Triumph Bonneville fiammante. Nel 2013 diventa deputato, anche se nessuno ricorda più con quale partito, per- ché nel frattempo a sinistra si sono divisi e, atomo dopo atomo, alla fine più che un cronista servirebbe un fisico quantistico, ma bravo.

Le nuvole, ad agosto. Fratoianni - in tandem con il verde Angelo Bonelli - prima candida Soumahoro (velo pietoso); poi anche Elisabetta Piccolotti. Sua moglie. Sposata a Foligno, dove vivono con Adriano, il figlio di 9 anni. I giornali se ne occupano distrattamente. E invece, compagni, la domanda è: può un capo di partito far eleggere la consorte? Certo che può. Domanda successiva: è opportuno?

nicola fratoianni NICOLA FRATOIANNI CARTABIANCA fratoianni NICOLA FRATOIANNI VINTAGE nicola fratoianni 3 nichi vendola e nicola fratoianni nicola fratoianni 4 ABOUBAKAR SOUMAHORO NICOLA FRATOIANNI