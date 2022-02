11 feb 2022 17:47

PELOSI SULLO STOMACO - LA SPEAKER DELLA CAMERA AMERICANA, LA MILIONARIA NANCY PELOSI, CEDE ALL’ALA RADICAL DEL PARTITO DEMOCRATICO E SI PIEGA ALLA NUOVA LEGGE CHE VIETA AI PARLAMENTARI DI SPECULARE IN BORSA. PER MESI SI ERA OPPOSTA: PER FORZA, IL MARITO HA ACCUMULATO UN PATRIMONIO DI 25 MILIONI DI DOLLARI GRAZIE AL TRADING. MA LA LEGGE NON È ANCORA PASSATA, E POTREBBE COME PER MAGIA SBIANCHETTARE IL DIVIETO DI GIOCARE IN BORSA AI FAMILIARI DEI POLITICI...