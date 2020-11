PENSAVATE DI AVERLA SFANGATA? INVECE CI SONO ALTRE SEI REGIONI CHE RISCHIANO DI ABBANDONARE LA ZONA GIALLA E VANNO VERSO MISURE PIÙ ASPRE - LA CABINA DI REGIA TRA I TECNICI DELLE REGIONI E SPERANZA SI DOVREBBE TENERE DOMANI, E DA LÌ PARTIRANNO LE NUOVE ORDINANZE, SULLA BASE DI DATI (SI SPERA) FINALMENTE AGGIORNATI SU TERAPIE INTENSIVE E DIFFUSIONE DEL VIRUS. CI SONO LA CAMPANIA E LA LIGURIA, MA ANCHE…

Estratto dall'articolo di Michele Bocci per ''la Repubblica''

(...) La Cabina di regia perciò probabilmente si riunirà domani. Successivamente, in base all'andamento degli indicatori, Speranza farà le nuove ordinanze. Sembrano essere esclusi nuovi ingressi in zona rossa (...) ci saranno passaggi dal giallo all'arancione. Sono sei Regioni e una Provincia autonoma a rischiare di più. Difficilmente la Liguria eviterà l'inasprimento delle misure.(...) l'occupazione di terapie intensive e reparti internistici è passata dal 17 e 30% al 42 e 66%.

Pure la Campania, che il suo stesso governatore Vincenzo De Luca vorrebbe arancione, potrebbe essere tra le Regioni per le quali scatterà l'inasprimento, anche se le misure prese nelle scorse settimane qualche effetto potrebbero averlo avuto. Poi c'è la questione Veneto, in una situazione simile alla Liguria per l'incompletezza dei dati. Viene considerata un po' meno a rischio ma comunque può peggiorare.

Nel gruppo ci sono poi l'Umbria, che ha l'occupazione dei letti di intensiva e di medicina al 48 e al 49%, e la Toscana, che era già ad alto rischio ma in uno scenario 2 e avrebbe visto un incremento dell'Rt negli ultimi giorni. Incerta verso il peggioramento la situazione dell'Emilia, che ha ben 4 province con un Rt sopra 1,5 e tutte le altre tra 1,25 e 1,5.

Si trovava infatti nello scenario peggiore, il 4, ma con rischio moderato. In zona arancione potrebbe finire anche la provincia di Bolzano (…) Le Marche sono un po' meno tranquille ma per ora dovrebbero restare gialle, così come il Lazio, che ha difficoltà con i letti internistici. (...)

