PENSAVATE DI AVERLE VISTE TUTTE IN QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE? SBAGLIATO: ECCO A VOI SALVINI CHE PARLA IN CORSIVO – IL "TRUCE" IN VERSIONE CAMMELLO RUMINANTE, OSPITE DI MARIO GIORDANO, HA TENTATO MALDESTRAMENTE DI IMITARE ELISA ESPOSITO, LA RAGAZZA DIVENTATA FAMOSA SU TIKTOK COME "PROF DI CORSIVO" - IL LEGHISTA HA TENTATO DI SOSTENERE CHE IL SUO SBARCO SULLA PIATTAFORMA SIA UN SUCCESSO: "LE MIE DIRETTE SONO SEGUITE DA TANTI GIOVANI". SÌ, MA SOLO PER PRENDERLO IN GIRO... - VIDEO

MATTEO SALVINI PARLA IN CORSIVO DA MARIO GIORDANO

matteo salvini parla in corsivo a fuori dal coro6

Da www.nextquotdiano.it

In quella che probabilmente sarà ricordata come la peggior campagna elettorale della storia (almeno fino a questa tornata), la classifica dei momenti “più bassi” continua ad aggiornarsi quasi a cadenza quotidiana.

matteo salvini parla in corsivo a fuori dal coro3

E non si fa riferimento a temi meramente politici, ma a iniziative prese da diversi leader ed esponenti di partito che cercano in ogni occasione di salire alla ribalta trovando. Tutto parte dai social anche quando i social sono solamente sullo sfondo. Come Matteo Salvini che imita – anzi, prova malamente a imitare – Elisa Esposito, la giovane milanese salita agli onori delle “cronache” per le sue lezioni di “corsivo” – pardon, “cörsivœ” – su TikTok.

matteo salvini parla in corsivo a fuori dal coro1

In collegamento con Mario Giordano a “Fuori dal Coro”, il leader della Lega ha deciso di replicare a Elisa Esposito che in uno dei suoi video pubblicato sul social preferito dalla Gen Z ha spiegato come i giovani non siano interessanti alla presenza dei politici (certamente non più di primo pelo a livello anagrafico) su TikTok.

La classe 2003, infatti, ha sottolineato come questo tentativo di fare propaganda tra i più piccoli – coloro i quali per la prima volta si recheranno alle urne per le Politiche – sia del tutto vano.

matteo salvini parla in corsivo a fuori dal coro4

E cosa ha ben pensato di fare l’ex Europarlamentare, ex Ministro dell’Interno, senatore in carica e segretario della Lega? Ha deciso di mostrare alle telecamere i suoi “numeri su TikTok” e ha tentato una maldestra imitazione – che, ovviamente, non è minimamente riuscita – della “prof di Cörsivœ -, con l’effetto di apparire sullo schermo di Rete4 con il volto a mo’ di mandibola di cammello ruminante.

matteo salvini parla in corsivo a fuori dal coro2