PERCHÉ BEPPE GRILLO HA CANCELLATO IL TWEET DOVE COMMENTAVA I RISULTATI IN UMBRIA CON UN “PENSAVO PEGGIO”, SOSTITUENDOLO CON “BLACK HOLE SUN” DEI SOUNDGARDEN? - IL SENATORE MARIO GIARRUSSO SBROCCA E INSULTA TUTTI: “ADESSO IL CRETINO DIRÀ CHE È COLPA DEGLI ELETTORI E CONTINUERÀ CON IL SUO GIORNALETTO A SPARARE CAZZATE. OGNI VOLTA CHE UN ATTIVISTA VEDE UNO SPADAFORA, UN BUFFAGNI O UNA CASTELLI FUGGE VIA DISGUSTATO…” – LA GIORNATA DI PANICO DEI 5 STELLE SUI SOCIAL

GIUSEPPE CONTE CITA DOMENICO MODUGNO? E SALVINI REPLICA CON UN BRANO DI VASCO ROSSI (CHE SI E' GIA' INCA**ATO PER L’APPROPRIAZIONE POLITICA DELLE SUE CANZONI) – POI TOCCA A GRILLO PUBBLICARE SUI SOCIAL L’APOCALITTICO VIDEO ANNI ‘90 DEI SOUNDGARDEN E DEL LORO BRANO “BLACK HOLE SUN”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/te-canto-te-suono-giuseppe-conte-cita-domenico-modugno-salvini-217477.htm

ELEZIONI UMBRIA, M5S PERDE LA TESTA SUI SOCIAL. GRILLO CANCELLA IL TWEET, GIARRUSSO INSULTA I SUOI

Alessandro Avico per www.blitzquotidiano.it

beppe grillo commenta le elezioni in umbria - pensavo peggio

Dopo la catastrofe alle Regionali in Umbria, M5S perde la testa sui social. I dati parlano di una sconfitta disarmante per i 5 Stelle, scesi sotto il 10%. Sotto accusa l’alleanza col Pd, ma anche molto altro, a partire da una campagna elettorale quasi assente rispetto a quella fatta dal centrodestra. Un dato che, come era prevedibile, ha creato una serie di deliri social tra tweet (ironici?) poi cancellati e insulti contro gli altri esponenti del movimento.

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO JOKER INFILTRATO NELLA FOTO DI NARNI

Sul profilo Twitter di Beppe Grillo infatti è apparso poco dopo i risultati del voto in Umbria questo commento: “Pensavo peggio…”. Ma poco dopo il tweet è stato cancellato. E, nei minuti successivi Grillo ha creato un nuovo tweet, non facilmente interpretabile: il link ad uno dei brani più famosi dei Soundgarden, “Black hole sun”, tradotto “il buco nero del sole”, come a evidenziare qualcosa di cupo e catastrofico.

DONALD TRUMP E LE REGIONALI IN UMBRIA BY OSHO

MARIO MICHELE GIARRUSSO

Scelta di tendenza oggi, visto che anche Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno attinto alle proprie, ideali, playlist. Solo che se il presidente del Consiglio si è affidato ai versi di Modugno e del suo Meraviglioso e Matteo Salvini (il “Capitano”) ha citato Vasco Rossi (il “Komandante”). Per chi non se lo ricordasse, nel videoclip di “Black Hole Sun” dei Soundgarden, il mondo viene risucchiato da un fiammeggiante buco nero.

MARIO MICHELE GIARRUSSO

Poi c’è la reazione, sempre social, del senatore M5S Giarrusso: “Adesso il cretino dirà che la colpa è degli elettori, ovvero sempre di qualche altro. E continuerà col suo giornaletto a sparare cazzate stupide senza voler vedere la realtà. Ogni volta che un attivista vede uno Spadafora, un Buffagni o una Castelli, viene colto da conati di vomito e fugge via disgustato. Dobbiamo dire basta a questi frutti avvelenati ed a chi li ha coltivati, sostenuti e difesi”. Per la cronaca Giarrusso commenta su Facebook citando polemicamente il titolo dell’editoriale di Marco Travaglio di domenica, il voto in Umbria. (Fonte Ansa).

MARIO MICHELE GIARRUSSO MARIO GIARRUSSO mario giarrusso senatore m s

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - SPERANZA - ZINGARETTI - BIANCONI - DI MAIO - CONTE BEPPE GRILLO DI MAIO ZINGARETTI E LE REGIONALI IN UMBRIA BEPPE GRILLO SAN FRANCESCO D'ASSISI E LE REGIONALI IN UMBRIA BY MAURO BIANI beppe grillo