TE LE CANTO E TE LE SUONO - GIUSEPPE CONTE CITA DOMENICO MODUGNO? E SALVINI REPLICA CON UN BRANO DI VASCO ROSSI (CHE SI E' GIA' INCA**ATO PER L’APPROPRIAZIONE POLITICA DELLE SUE CANZONI) – POI TOCCA A GRILLO PUBBLICARE SUI SOCIAL L’APOCALITTICO VIDEO ANNI ‘90 DEI SOUNDGARDEN E DEL LORO BRANO “BLACK HOLE SUN” – RENZI IRONIZZA SULLA FOTO DI GRUPPO CONTE-ZINGARETTI-DI MAIO: “UNA GENIALATA…”

Giuseppe Conte si consola con Domenico Modugno. Sono passate poche ore dalla batosta subita dalla coalizione di governo alle regionali dell’Umbria e il presidente del consiglio, interpellato a margine di un convegno a Roma su Poste e sindaci cita , seppur con una certa libertà, il testo della canzone «Meraviglioso»: «Io in discussione? Come dice la canzone di Modugno? “Ho il cielo, il sole, il mare”, ha risposto ai cronisti, indicando il sole di fronte al centro congressi «La nuvola» nel quartiere Eur di Roma. E più tardi ha aggiunto: « Il voto in Umbria è un test da non trascurare affatto ma noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione, il nostro è un progetto riformatore per il Paese. Un test regionale non può incidere, se non avessimo coraggio e lungimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti».

La canzone del ‘68

«Meraviglioso» è un brano portato al successo da Domenico Modugno nel 1968 e rifatta dai Negramaro quaranta anni dopo. Il testo, che parla di un tentativo di suicidio sventato indicando le bellezze del mondo, fu scritto da Riccardo Pazzaglia, autore divenuto poi famoso come personaggio della trasmissione tv «Quelli della notte» di Renzo Arbore. Proprio l’accenno a un tema scabroso come il suicidio costò alla canzone l’esclusione dal festival di Sanremo del ‘68 (l’anno prima proprio durante la gara musicale si era tolto la vita Luigi Tenco).

Renzi contro la foto di gruppo

La serenità ostentata da Conte non è condivisa da Matteo Renzi, che a metà mattinata stronca l’esperimento umbro: «La sconfitta è figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi - dice l’ex premier intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa - e lo avevo detto a tutti i protagonisti Non a caso Italia Viva è rimasta fuori dalla partita». Secondo Renzi l’errore è consistito nel fatto «di non avere un’idea condivisa». «e non ho capito - chiude caustico - la “genialata” di fare la foto di gruppo all’ultimo minuto». Per Renzi, se l’alleanza venisse replicata «Per Italia viva si aprirebbe una prateria».

Le repliche in musica di Salvini e Grillo

Il risultato dell’Umbria ispira ai leader politici paralleli musicali. Così, dopo che Conte ha tirato in ballo Modugno è il turno di Matteo Salvini, il quale «fotografa» replicando in canzonetta: «È una splendida giornata, saccheggiamo Vasco Rossi. È un lunedì eccezionale, abbiamo dormito poco ma dopo 50 anni ne valeva la pena. Ho fatto un giro per Perugia, è emozionante vedere la gente che esce da negozi e uffici, studenti, c’è un’aria di festa, di sollievo e di cambiamento che ci dà grande gioia ma da oggi pomeriggio anche grande responsabilità». Di citazione in citazione, tocca a grillo poco dopo pubblicare sui social l’apocalittico video anni ‘90 dei Soundgarden e del loro brano «Black hole sun».

Franceschini non boccia l’alleanza...

Non tutti, però, nel centrosinistra considerano quella dell’Umbria un’esperienza da bocciare . Dario Franceschini, che dell’alleanza Pd-M5S è stato uno dei «pontieri» invita a non accantonarla: «Non mi sembra particolarmente acuta l’idea che, poiché anche presentandoci insieme abbiamo perso l’Umbria, è meglio andare divisi alle prossime regionali. L’onda di destra si ferma con il buon governo e con l’allargamento e l’apertura delle alleanze, non di certo ridividendoci» scrive su twitter il ministro dei beni culturali.

...Di Maio invece sì

Chi boccia il «matrimonio d’interesse» maturato in Umbria è Luigi Di Maio: «Per me ogni voto è sacro e bisogna trarne un insegnamento. Questo esperimento non ha funzionato» ha detto ai microfoni di Sky tg24. Il capo politico del M5S ha anche annunciato un ripensamento su alcune misure di governo: «Sono d’accordo con la sugar tax e la plastica tax, ma altri tipi di intervento sulle entrate vanno visti bene e avremo modo di discuterne».