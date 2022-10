PERCHÈ LASCIARE UN UFFICIO COSÌ FICO? - L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO NON VUOLE MOLLARE I BENEFIT DELLA TANTO VITUPERATA (DAI 5 STELLE) "CASTA" E PARE ABBIA INTENZIONE DI TENERSI STAFF E UFFICIO DI MONTECITORIO - APPENA SENTITA LA NOTIZIA IL DURO E PURO DI BATTISTA SI FIONDA ALL'ATTACCO: "SPERO SI TRATTI DI UNA MENZOGNA" - SEMBRANO COSÌ LONTANI I TEMPI DI QUANDO FICO PRENDEVA L'AUTOBUS...

Trasloco in vista per il presidente della Camera Roberto Fico? Pare proprio di no. Secondo le indiscrezioni, nonostante l’elezione del nuovo presidente Lorenzo Fontana, il 5 Stelle Fico, 48 anni, che dal 24 marzo 2018 al 12 ottobre 2022 è stato presidente della Camera dei deputati nella XVIII legislatura, avrebbe intenzione di tenersi staff e ufficio a Montecitorio. «Spero si tratti di una menzogna», commenta Alessandro Di Battista via twitter.

L’ufficio si trova all’altana di Montecitorio, proprio sotto al terrazzo dove i deputati 5 Stelle, nel settembre del 2013, salirono per protestare contro un ddl sulle riforme, srotolando lo striscione: «Giù le mani dalla Costituzione». Fico, che al debutto da presidente si presentò in autobus (ma poi optò per la più comoda auto blu), oggi che è fuori dagli eletti, per il no al doppio mandato M5S, non avrebbe rinunciato ai benefit da ex presidente: e quindi avrebbe deciso di mantenere l’ufficio dentro il Palazzo, quello che fu di Pier Ferdinando Casini.

E avrebbe deciso di mantenere, anche se in formato ridotto, i collaboratori (due), almeno per una legislatura, come prevede la legge. Per ora nessun commento da parte dell’ex presidente, tranne le doverose congratulazioni: «I miei auguri ai neo eletti presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa- ha scritto Fico in una nota- Avranno il compito di rappresentare le istituzioni e guidarle in un momento delicato per il nostro Paese. Buon lavoro».

