26 nov 2022 16:24

PERCHÉ BOSSI NON HA PRONUNCIATO UNA SOLA PAROLA SULLA MORTE DI MARONI? – IL SENATUR NON ERA PRESENTE AI FUNERALI DI BOBO PER MOTIVI DI SALUTE (È RICOVERATO IN OSPEDALE A VARESE PER UN’ULCERA GASTRICA) MA POTEVA INVIARE UN MESSAGGIO DI CORDOGLIO. E INVECE, NIENTE – LA RABBIA DEI MILITANTI VERSO SALVINI, CHE HA CONVOCATO IL CONSIGLIO FEDERALE A POCHE ORE DI DISTANZA DALLE ESEQUIE: “OGGI, CI SAREBBE STATO MEGLIO IL SILENZIO…”