PERCHÉ VALENTINA VEZZALI HA ADERITO A FORZA ITALIA? – LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, PRESIEDUTA DAL FORZISTA PAOLO BARELLI (CHE E' PURE CAPOGRUPPO ALLA CAMERA), HA RICEVUTO 5 MILIONI DI EURO, STANZIATI CON L’ULTIMA LEGGE DI BILANCIO - UN BEL REGALONE DEL GOVERNO E DELLA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT VALENTINA VEZZALI - UN ATTO DI GENEROSITA' CHE DEVE AVER MOLTO "TOCCATO" FORZA ITALIA...

valentina vezzali ph pierluigi amato.

1 - VEZZALI SCEGLIE BERLUSCONI: È QUESTO IL MOMENTO GIUSTO

Carlotta De Leo per il “Corriere della Sera”

«Dalla scherma ho imparato che devi agire nel momento giusto. E questo lo era». La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, tira un'altra stoccata e approda in Forza Italia. L'atleta italiana più medagliata - 6 ori olimpici e ben 16 ori mondiali - si dice «contenta di entrare a far parte della famiglia moderata ed europeista di Forza Italia che interpreta al meglio i valori dello sport e offre spazio alle donne e ai giovani».

L'ha convinta Berlusconi?

«Non ho ancora parlato con il presidente, ci vedremo a breve. Forza Italia non ha mai fatto mancare impegno e responsabilità. Ha partecipato alla costruzione di un esecutivo di emergenza nazionale che ha guidato il Paese nei momenti più delicati, prima il Covid e poi la guerra in Ucraina».

paolo barelli foto di bacco

Però poi ha contribuito al terremoto politico che ha fatto cadere il governo Draghi...

«Non è stata Forza Italia a mettere fine all'esecutivo. Per gestire un governo di larghe intese è necessario che tutti restino uniti. Se qualcuno si sfila, in questo caso il Movimento 5 Stelle, vengono meno le condizioni per proseguire».

Ha parlato con il premier?

«Non c'è stata l'occasione. Devo ringraziare Draghi per avermi dato l'opportunità di lavorare a sostegno del mondo dello sport. E per la battaglia sulla scuola che abbiamo condiviso: a settembre entreranno in servizio alle elementari i primi insegnanti di Scienze motorie. Per me questo vale come un oro».

silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008.

La sua adesione arriva in un momento di addii pesanti a Forza Italia: Gelmini, Brunetta, Carfagna...

«Io faccio quello che penso sia giusto. E lo faccio pensando di poter mettere a disposizione la mia esperienza di sportiva, donna e mamma».

Dove sarà candidata?

«Lo decideremo insieme, non è il momento di parlare di collegi o di ruoli. Quello che è importante è essere entrata nella squadra giusta. Giocando insieme possiamo migliorare l'Italia». Ormai sono dieci anni che ha lasciato la scherma per la politica. «Combatto sempre con la stessa determinazione. Mi sto impegnando per l'introduzione dello sport in Costituzione: a settembre dovrebbe arrivare l'ok definitivo della Camera. Niente male come traguardo».

valentina vezzali foto di bacco

2 - EUROPEI DI NUOTO, ECCO L’OFFERTA DI LAVORO PER IL CONTROLLO DELLE ENTRATE AL FORO ITALICO: “LA PAGA AMMONTA A 5,70 EURO NETTI ALL’ORA”

Estratto dell’articolo di Charlotte Matteini per www.ilfattoquotidiano.it

La One Group Srl si sta occupando di questa ricerca di personale in seguito alla partecipazione a una manifestazione di interesse relativa alla sola fornitura di servizi per la controlleria: "Il Contratto applicato è Ugl Servizi, il servizio è in fase di ratifica da parte del Comitato Organizzatore". La Federnuoto invece va a caccia di volontari: "Esperienza appagante e opportunità di crescita, gli orari sono a norma di legge"

PAOLO BARELLI

Da qualche giorno sui social e via WhatsApp sta girando incessantemente un’offerta di lavoro per la ricerca “urgente” di personale per la controlleria degli Europei di Nuoto 2022, che si svolgeranno a Roma dall’11 al 21 agosto, e i successivi Master dal 24 agosto al 4 settembre.

EUROPEI NUOTO ROMA

“Europei di nuoto urgente staff da agosto al 4 settembre”, si legge nel titolo dell’offerta per la ricerca di addetti al controllo delle entrate e che snocciola le disponibilità richieste e la paga oraria.

La location di lavoro è il Foro Italico, le date da coprire vanno dall’8 di agosto fino al 4 di settembre e la paga ammonta a 5,70 euro netti all’ora. “Si richiede ampia disponibilità”, recita l’annuncio che mette in evidenza anche le possibilità di fasce orarie tra cui scegliere: “Dalle 6.00 alle 14.00, dalle 6:00 alle 16:00, dalle 14.00 alle 22.00, dalle 6.00 alle 22.00 e dalle 6.00 alle 19.00”.

FEDERNUOTO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

“Chi è interessato mandarmi disponibilità con scritto nome e cognome, disponibilità per i giorni o totale e quale turno. Per la conferma del servizio vi contatteremo nei prossimi giorni fino al 31 luglio”, si legge nel testo dell’offerta pubblicata da un’utente a nome dell’azienda One Group.

EUROPEI NUOTO ROMA

[…] Per lo svolgimento degli Europei di Roma, la Federazione Italiana Nuoto ha ricevuto 5 milioni di euro di fondi stanziati con l’ultima legge di bilancio. Oltre a questi fondi, si aggiungono i soldi dei grandi sponsor, come Frecciarossa ed Enel, e il ricavato dei biglietti che verranno venduti.

silvio berlusconi e valentina vezzali a porta a porta nel 2008 4

“Pensiamo di raggiungere 100mila presenze di pubblico tra i vari impianti”, ha dichiarato Paolo Barelli, presidente di Federnuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera. Un giro d’affari non esattamente residuale che apre a una domanda: davvero non è possibile retribuire i volontari che sono così importanti per la buona riuscita dell’evento, considerando le cifre in ballo? Nulla di illegale, per carità, in tutti i grandi eventi vengono impiegati volontari, ma in un periodo storico in cui si parla così tanto di salario minimo l’interrogativo rimane aperto.

ARTICOLI CORRELATI