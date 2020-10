30 ott 2020 17:03

PERCHÉ NON SI USANO I BUS TURISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO? A ROMA, VIRGINIA RAGGI AVREBBE POTUTO ANNUNCIARE UN ACCORDO CON IL COMITATO BUS TURISTICI, CHE DA TEMPO HA MESSO A DISPOSIZIONE MIGLIAIA DI MEZZI IN RIMESSA PER IL COVID: UN'IDEA APPREZZATA DAL GOVERNO CHE HA STANZIATO 300 MILIONI, UTILIZZATI TUTTAVIA PER MENO DELLA METÀ. A ROMA SONO STATE RAFFORZATE SOLO SETTE LINEE SU 345. CON MIGLIAIA DI PULLMAN PRIVATI FERMI IN GARAGE”