6 set 2024 16:51

PERCHÉ I RENZIANI, APPENA È ESPLOSO L'AFFAIRE BOCCIA, HANNO RICICCIATO LE POLEMICHE SULLA NOMINA (A FEBBRAIO) DI FABIO TAGLIAFERRI, GRANDE AMICO DI ARIANNA MELONI, AI VERTICI DI ALES? CHE C'ENTRA CON IL CASO DELLA "POMPEIANA ESPERTA"? " -L'AUTONOLEGGIATORE, EX ASSESSORE A FROSINONE, È STATO PARACADUTATO DA SANGIULIANO IN UNA SOCIETÀ CON PIÙ DI 1100 DIPENDENTI, NONOSTANTE NON ABBIA MAI LAVORATO CON LA CULTURA - LA SORA GIORGIA È RESTIA A FAR DIMETTERE "GENNY DELON", OLTRE CHE PER SALVARE IL SUO ONORE, PER QUELLO CHE HA FATTO DA MINISTRO? - I POST FACEBOOK AL MIELE DI TAGLIAFERRI NEI CONFRONTI DI ARIANNA