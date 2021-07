PERCHÉ SALVINI NON SI È ANCORA VACCINATO CONTRO IL COVID? IL CAPITONE NICCHIA E STRIZZA L’OCCHIO ALLA GALASSIA “NO VAX” E “FREE VAX”: “LO FARÒ AD AGOSTO, ASPETTO IL MIO TURNO. VI INVITERÒ PER UN COCKTAIL PARTY” (MA IL LEADER LEGHISTA IN BASE ALL’ETA’ E ALLA REGIONE AVREBBE GIA’ DOVUTO RICEVERE LA PRIMA DOSE) - “IL DDL ZAN? ASPETTO UNA TELEFONATA DI LETTA. SPERO CHE RACCOLGA L’INVITO AL DIALOGO DEL PAPA. SE VUOLE ANDARE ALLO SCONTRO, VUOL DIRE CHE…”

Da leggo.it

SALVINI OSHO

Perché Matteo Salvini non si è ancora vaccinato contro il Covid, e quando lo farà? Alla domanda il segretario e leader della Lega è stato spesso evasivo, e anche oggi ha glissato, restando tra il serio e il faceto a margine della presentazione del candidato sindaco a Milano Luca Bernardo.

«Ho prenotato il vaccino per agosto, quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli. Se a me danno una data la rispetto e ad agosto quando toccherà a me ci andrò», ha detto Salvini fuori dal Palazzo delle Stelline.

letta salvini

«Sul Ddl Zan aspetto una telefonata di Letta», ha aggiunto Salvini augurandosi che il confronto col segretario Pd avvenga «prima di andare allo scontro in Aula», e che l'ex premier «raccolga l'invito al dialogo, non tanto di Salvini quanto del Papa, e quindi si tolga dal testo quello che divide: gender nelle scuole e la censura della libertà di opinione e di parola. E approviamo delle pene pesanti per chi offende e discrimina». «Se così non fosse - ha aggiunto - se volesse andare allo scontro, vuol dire che sarà lui ad affossare la sua legge».

matteo SALVINI DONA IL SANGUE selfie di matteo salvini 2 MATTEO SALVINI DOPO L'INCONTRO CON MARIO DRAGHI luca bernardo matteo salvini selfie di matteo salvini 1 SELFIE DI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI matteo salvini mentre dona il sangue