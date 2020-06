29 giu 2020 18:34

PERDERE UN MILIARDO DI UTENTI POTENZIALI IN 5 MINUTI - L'INDIA BLOCCA 59 APP CINESI, TRA CUI LE POPOLARISSIME TIKTOK E WECHAT, PER ''QUESTIONI DI SICUREZZA NAZIONALE''. IL TUTTO PER LE TENSIONI AL CONFINE CONTESO NELL'HIMALAYA - LA COSA DIVERTENTE È CHE GLI USA HANNO DICHIARATO UNA TREMENDISSIMA GUERRA COMMERCIALE ALLA CINA MA GLI AMERICANI SI RINCOGLIONISCONO SU TIKTOK SENZA PROBLEMI...