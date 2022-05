31 mag 2022 17:24

PERSEGUITATO DEL CREMLINO O L'ENNESIMO FURBACCHIONE? - CASO DIPLOMATICO A ROMA, DOVE GLI AGENTI DEL COMMISSARIATO TREVI CAMPO MARZIO SONO ANDATI A PRELEVARE SERGEJS MALIKOVS, MANAGER 48ENNE DELLA LETTONIA, CHE ERA IN VACANZA CON LA MOGLIE: SU DI LUI PENDEVA UN CODICE ROSSO DELL'INTERPOL, EMESSO SU RICHIESTA DI MOSCA, PER STORIE DI RICICLAGGIO E REATI FINANZIARI - SECONDO IL SUO AVVOCATO È UN IMPRENDITORE VESSATO IN RUSSIA MA IN PASSATO LA SUA AZIENDA E' STATA AL CENTRO DELLE CRONACHE PER...