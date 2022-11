PEZZO DI NERD – SAM BANKMAN-FRIED, IL RICCIOLUTO FONDATORE DI FTX, AVEVA UNO STILE DI VITA BASATO SU DROGA, CIBO VEGETARIANO E LUNGHE NOTTATE PASSATE A SPIPPOLARE SUI VIDEOGIOCHI. VIVE CON ALTRE 10 PERSONE ALLE BAHAMAS E NELLA SUA VILLA TUTTI FANNO SESSO CON TUTTI –NULLA DI MALE, SE INVESTITORI E FONDI NON L’AVESSERO FINANZIATO A SUON DI MILIARDI (E LUI LI ABBIA SPERPERATI, FACENDO FINIRE LA SOCIETÀ IN BANCAROTTA)

(ANSA) - Droga, cibo vegetariano e lunghe nottate. E' lo stile di vita - riporta il New York Post - di Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta.

In una sontuosa casa ad Albany, alle Bahamas, Bankman-Fried vive con altre 10 persone che, a rotazione, hanno relazioni sentimentali l'una con l'altra. La casa è usata anche come ufficio: in diverse occasioni Bankman-Fried era impegnato con il videogioco League of Legends durante riunioni su Zoom. Diffuso all'interno dell'abitazione il ricorso a pasticche stimolanti e metanfetamine.

