Dagonews

Il piano del governo di estendere il Golden Power anche alle operazioni con soggetti dell’Unione europea potrebbe arenarsi rapidamente. L’idea, nata anche per interferire nella scalata di Leonardo Del Vecchio a Mediobanca (per il terrore di ripercussioni su Generali), ha trovato l’opposizione del ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola. Il motivo? In un momento delicato nei rapporti con Bruxelles, dopo il via libera al Recovery Fund e con il Mes all’orizzonte, non sarebbe saggio inventare un meccanismo che possa bloccare gli investimenti dei gruppi europei in Italia. E poi la “Delfin”, holding del gruppo Del Vecchio, è in Lussemburgo, dunque in un paese dell’Unione europea…

LEONARDO DEL VECCHIO CON LA MOGLIE

