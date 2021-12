IL PIANO B. PER IL QUIRINALE - CASSESE: “BERLUSCONI HA LE CARATTERISTICHE PER FARE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. HA PIÙ DI CINQUANT’ANNI E LE CONDIZIONI GIURIDICHE CI SONO” - IL CAV. NEGLI ULTIMI GIORNI STA CERCANDO DISPERATAMENTE L’APPOGGIO DEI TOTIANI: IL PRESSING È MOLTO FORTE SU EMILIO CARELLI, SUO EX DIPENDENTE, CHE IL “BANANA” VORREBBE FAR ENTRARE IN “FORZA ITALIA”…

1 - QUIRINALE, CASSESE: BERLUSCONI? CERTO CHE HA CARATTERISTICHE GIURIDICHE PER FARE PRESIDENTE

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Se Berlusconi ha le caratteristiche per fare il presidente della Repubblica? “Certo, ha più di 50 anni e quindi le condizioni giuridiche ci sono”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

2 - SILVIO BERLUSCONI "VUOLE PRENDERSI CARELLI". RETROSCENA BOMBA: SCALATA AL QUIRINALE, L'UOMO-CHIAVE

Da www.liberoquotidiano.it

L'obiettivo di Silvio Berlusconi è il Quirinale. E negli ultimi giorni il Cavaliere e i suoi "emissari" stanno cercando l'appoggio degli ex azzurri di Coraggio Italia per riuscire ad arrivare alla soglia dei 505 voti, il minimo per ottenere l'elezione. E a Montecitorio i totiani sono un bel pacchetto: 24 voti in tutto.

Quindi, riporta il Fatto quotidiano in un retroscena, è partita l'offensiva che ha già ottenuto il ritorno in Forza Italia dei deputati lombardi Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini che arriveranno dopo Gianluca Rospi, ex girllino poi Coraggio Italia!, già tornato tra le fila degli azzurri. Benigni e Pedrazzini saranno portati a Berlusconi da Alessandro Sorte , deputato bergamasco rientrato in Forza Italia una settimana fa: "Lo voterò al Quirinale e sono in grado di convincere altri 6-7 colleghi".

Proprio Sorte starebbe contattando, per conto di Berlusconi, a uno a uno i deputati del Misto e di Coraggio Italia. Il pressing è molto forte anche sulla deputata Fabiola Bologna e soprattutto su Emilio Carelli, eletto con il M5S, passato poi a Coraggio Italia. Silvio Berlusconi spera che torni in Forza Italia. Del resto si conoscono da una vita visto che Carelli è stato dal 1980 al 2003 prima in Fininvest, poi Mediaset, come inviato per il Tg5, caporedattore e vicedirettore di Tgcom prima di passare a Sky nel 2004.

Il Cavaliere sogna un ritorno di Carelli in vista del Quirinale. "Il blocco del centrodestra può essere determinante, la candidatura di Berlusconi è vera e concreta e può stupirci", ha detto Carelli. Ma Toti e Brugnaro non sono molto contenti: "Se continua a portarci via gente, i nostri voti se li scorda" dice un big del partito.

