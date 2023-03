IL PIANO DI RENZI IN POCHE PAROLE - SI E’ ACQUATTATO, PARLA POCO E SI FA VEDERE ANCORA MENO, MACINA SOLDI COME CONFERENZIERE, GIRA IL MONDO COME ALFIERE DI BIN SALMAN E DEL “RINASCIMENTO ARABO” - HA DELEGATO CARLO CALENDA COME LEADER FANTOCCIO DEL TERZO POLO E, DOPO LE EUROPEE DEL 2024, QUANDO SIA A DESTRA CHE A SINISTRA LO SCENARIO POLITICO SARÀ CAMBIATO, TORNERÀ A BRIGARE PER LE SUE TRAME DI PALAZZO - A FINE MESE MATTEONZO VOLERA' NEGLI STATI UNITI: SARA' A MIAMI PER FARE DA SPEAKER A UNA CONVENTION DEL "FUTURE INVESTMENT INSTITUTE" DI RIAD...

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

Niente tv. Poche apparizioni in pubblico. Interventi in Senato al dosaggio del sale: solo quanto basta. È una vita da mediano […] la second life di Matteo Renzi […] Dacché dieci anni orsono apparve sul proscenio della politica nazionale, l’ex sindaco di Firenze è stato (quasi) sempre al governo: per farli o disfarli, […] Ora no. La vittoria schiacciante di FdI ha azzerato ogni margine di manovra. […] Uniche consolazioni […] i chilometri di corsa macinati ogni giorno per prepararsi alla mezza maratona di Milano e il business da conferenziere in giro per il mondo, sotto le insegne di Bin Salman e del Rinascimento arabo, ma anche di fondazioni e università straniere. Zurigo e Francoforte, le ultime tappe, passando per la Thailandia e Abu Dhabi.

Due milioni e mezzo dichiarati nel 2022 e fatturato in crescita per il 2023. È stata sua moglie Agnese a svelare il paradosso: "Ti pagano per fare discorsi ai quattro angoli del pianeta, ma dovrebbero pagare me che ti ascolto gratis da trent’anni" […] Basta talk, non ci sono grandi cose da dire al momento, l’ordine impartito allo staff è declinare tutti gli inviti. Bisogna aspettare che la luna di miele passi, è la sua tesi: quella di Giorgia Meloni con il Paese, ma pure di Elly Schlein con il popolo di centrosinistra. Convinto, il senatore di Rignano, che nell’un caso e nell’altro sia solo una questione di tempo. […]

Pronto a (ri)discendere in campo quando il sistema franerà: dopo le Europee, è la scommessa. Allorché alla maggioranza sovranista servirà un tagliando per proseguire e la minoranza progressista realizzerà che l’asse Dem-5S, ormai radicalizzato, da solo non basta a farsi alternativa di governo. È allora che Renzi tornerà in scena […]

La politica praticata nell’ombra […] perciò a Carlo Calenda ha delegato la leadership del Terzo polo e relativa ribalta mediatica, piantando però dei paletti precisi per evitare che il compagno di viaggio si allarghi troppo. Come invece ha fatto lui, cannibalizzando il consenso della piccola federazione centrista: non è una fatalità se su cinque consiglieri eletti in Lombardia e Lazio quattro sono di Iv e uno soltanto di Azione; né che la falange parlamentare risponda in prevalenza a Renzi, anziché al già ministro dello Sviluppo.

[…] Il risultato è una convivenza stile Casa Vianello: "Io e Matteo non siamo amici, facciamo un percorso politico perché condividiamo alcune cose", ha chiarito di recente Calenda, "in politica non esistono gli amici". Asprezze e divergenze, anche caratteriali, che tuttavia non sembrano turbare Renzi. Anzi. A fine mese volerà a Miami per fare da speaker a una convention del Future Investment Institute di Riad, controllato dal fondo sovrano saudita nel cui board già siede (a 80mila dollari l’anno).

Subito dopo terrà un corso alla Stanford di Firenze e un altro l’ha appena concluso per la New York University negli Emirati. Relazioni che potranno tornare utili quando, il capo di Iv ne è sicuro, riprenderà a dare le carte. Senza escludere nulla: né un’intesa con il Pd di Elly Schlein che fra un anno — è la previsione — avrà assorbito la sinistra di Fratoianni e ridotto a brandelli i 5Stelle di Conte, ma neppure un Meloni bis con dentro lui e i nuovi riformisti. Nel 2024 tutto può succedere […]

