Marcello Sorgi per “La Stampa”

Ascoltando il ministro Piantedosi riferire alle Camere sul caso recente delle navi delle Ong tenute a lungo fuori dai porti siciliani, ammesse solo dopo una lunga trattativa all'attracco e subordinate alla pratica umiliante della selezione tra immigrati "fragili" e non, del cosiddetto "carico residuo" lasciato a bordo, e del dirottamento della Ocean Viking verso la Francia, ciò che ha provocato una crisi nei rapporti tra Roma e Parigi, una novità balzava subito agli occhi e alle orecchie.

Diversamente da Lamorgese, ministra tecnica che rispondeva a un premier tecnico come Draghi e aveva un filo diretto con il Quirinale, Piantedosi, anche lui tecnico, anche lui prefetto, dipende da Salvini, che l'ha voluto al Viminale, e ne incarna la linea. E questa è la ragione per cui un problema cronico come l'immigrazione clandestina, passato in secondo piano di fronte a emergenze più gravi come il Covid e la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, è tornato attualissimo.

Il leader della Lega considera quella contro i migranti trasportati dalle navi delle Ong e per i "porti chiusi" una sua battaglia "identitaria", che gli è costata ben due processi (uno ancora in corso) riferiti al periodo in cui era ministro dell'Interno del governo "gialloverde".

Per quanto Meloni abbia sposato in pieno la linea della "barra diritta" che l'ha portata allo scontro con Macron, il Capitano leghista è convinto che gli elettori sappiano di chi ha introdotto la strategia della durezza, costi quel che costi, sull'immigrazione. E al momento giusto se ne ricorderanno.

Per questo Piantedosi deve essere e apparire come sua controfigura: incarico che il prefetto ieri ha cercato di svolgere al suo meglio, tra contestazioni anche molto dure dell'opposizione.

Che si prepara, è facile prevederlo, magari non tutta insieme e con la stessa convinzione, a una sorta di ostruzionismo se davvero, come sembra, il governo dovesse riproporre i "decreti sicurezza" del periodo gialloverde, con la confisca delle navi e multe salate per le Ong. Che tutto questo, uno scontro politico di prima grandezza, possa pesare sulle spalle di un ministro tecnico - seppure guardate a vista da premier e vicepremier - è da vedere. Si rischia di immolare il prefetto Piantedosi in un compito che non è il suo.

