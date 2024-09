11 set 2024 15:27

IL PIATTO PIANGE E GIORGETTI È IN TRINCEA (MANCANO ANCORA 10 MILIARDI PER ARRIVARE AI 24-25 MILIARDI DI COPERTURE NECESSARIE PER LA FINANZIARIA) – IL MINISTRO RICEVE UNA DELEGAZIONE DI FORZA ITALIA E INCONTRA I PARLAMENTARI LEGHISTI: A TUTTI RIPETE CHE NON C'È ALCUN TESORETTO DA SFRUTTARE PER LA MANOVRA: “LE NUOVE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ RENDONO COMPLICATO FARE IL BILANCIO” – I PARTITI DI MAGGIORANZA CHIEDONO UN TAGLIO DELL'IPEF DAL 35 AL 33% PER I REDDITI MEDIO-ALTI, MA LA MISURA COSTEREBBE…