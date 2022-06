15 giu 2022 16:50

PICCOLA RIVINCITA PER CONTE: PERDE ALLE URNE, MA VINCE IN TRIBUNALE – I GIUDICI DI NAPOLI HANNO RIGETTATO LA RICHIESTA DI ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEL NUOVO STATUTO M5S E DELL’ELEZIONE DI PEPPINIELLO APPULO COME PRESIDENTE, AVANZATA DAGLI ATTIVISTI RAPPRESENTATI DALL’AVVOCATO BORRÈ – SULLA CARTA LA LEADERSHIP DEL FU AVVOCATO DEL POPOLO È SALVA. PECCATO CHE NESSUNO LA RICONOSCA: I GRUPPI VANNO PER CONTO LORO, E DOPO IL FLOP ALLE AMMINISTRATIVE, LA POCHETTE CON LE UNGHIE È SEMPRE PIÙ IN DISCUSSIONE…