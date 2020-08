PIOMBO FUSO, ANZI SCIOLTO - LO STATO DI NEW YORK FA CAUSA ALLA NRA, LA POTENTE LOBBY DELLE ARMI, CHIEDENDONE LO SMANTELLAMENTO. OVVIAMENTE È UNA MOSSA ELETTORALE PARTITA DA LETITIA JAMES, AVVOCATO, ATTIVISTA, MEMBRO DEL PARTITO DEMOCRATICO E DAL 2018 PROCURATORE GENERALE, CHE HA GIÀ SPESO MOLTO TEMPO E RISORSE PER INDAGARE SULLA FONDAZIONE TRUMP. L'ACCUSA È DI USO ILLEGALE DEI FONDI

Francesco Semprini per ''La Stampa''

Lo Stato di New York si lancia nella madre di tutte le crociate liberal, quella contro la potente lobby delle armi, in aiuto della quale accorre Donald Trump che incoraggia la National Rifle Association (Nra), principale associazione di categoria degli Stati Uniti, a spostare la sua sede in Texas. L'audace, seppur motivata elettoralmente, azione legale è partita da Letitia James, avvocato, attivista, membro del Partito democratico e dal 2018 procuratore generale di New York. Un personaggio ben noto al presidente americano per aver indagato sulla Fondazione Trump.

Ebbene, James ha chiesto non solo l'incriminazione fallimentare di Nra, grande sostenitrice delle campagne elettorali dell'attuale inquilino della Casa Bianca, ma finanche lo scioglimento. Per l'accusa la leadership dell'associazione si è macchiata di gravi reati finanziari, avendo usato le risorse comuni per scopi personali. Almeno 64 milioni di dollari spariti in soli tre anni, impiegati dai responsabili per arricchire se stessi, i familiari, gli amici, gli alleati politici, in violazione delle leggi federali e statali.

Una maxifrode. La procuratrice James ha spiegato come anni di corruzione e sperperi hanno minato le capacità della Nra di essere un'associazione senza scopo di lucro. I capi di accusa riguardano la struttura nel suo complesso e quattro dei suoi vertici, compreso Wayne LaPierre grande amico di Trump e icona di Nra, attuale ad e vicepresidente esecutivo. Immediata la reazione del presidente: «Trasferitevi in Texas».

Nra ha il suo quartier generale a Fairfax, Virginia, a una trentina di chilometri da Washington, ma é registrata come non profit a New York, dove conduce gran parte delle transazioni finanziarie. Lo spostamento di sede legale potrebbe non bastare, visto ciò che è emerso dalle indagini partite nel febbraio 2019 e arrivate a quella che per ora è una causa civile presentata dalla procuratrice alla Corte suprema statale. Non è esclusa in futuro un'azione penale.

Ci potrebbero volere anni di battaglie legali prima che si arrivi allo scioglimento, ma colpire Nra vuol dire minare la capacità elettorale di Trump, il quale passa al contrattacco chiedendo come se sia possibile indagare sulla Nra e non sulla Fondazione Clinton che accusa di scandali ben peggiori.

