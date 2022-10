UN PIRELLONE NEL SEDERE DI SALVINI – PROSEGUE IL GRANDE GELO FONTANA-MORATTI. OGGI ERANO ATTESI TUTTI E DUE A PALAZZO LOMBARDIA PER UNA CONFERENZA STAMPA MA CIRCA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO, LO STAFF DELLA VICEPRESIDENTE HA AVVISATO CHE L’EX SINDACA DI MILANO NON AVREBBE POTUTO ESSERE PRESENTE – MESTIZIA VUOLE FARSI CACCIARE, FONTANA NON HA LE PALLE PER FARLO E CHIEDE L’INTERVENTO DEL CAPITONE. MA SE SALVINI LA FA FUORI DOPO LA DISFATTA ALL’ELEZIONI, PERDERA’ ANCHE LA LOMBARDIA…

Simona Buscaglia per lastampa.it

Anche questa mattina la vicepresidente Letizia Moratti e il governatore lombardo Attilio Fontana non si sono incontrati a un evento pubblico a Milano. È la seconda volta in pochi giorni che sono entrambi annunciati a manifestazioni cittadine ma poi Moratti non riesce a partecipare. Oggi erano attesi tutti e due a Palazzo Lombardia per la conferenza stampa dell’iniziativa “Salute Donna” ma circa un’ora prima dell’inizio, lo staff della vicepresidente annuncia che per “sopraggiunti impegni istituzionali” l’ex sindaca di Milano non potrà essere presente.

Era successa la stessa dinamica sabato primo ottobre, quando all’inaugurazione della Casa di comunità di Bresso, nella prima periferia milanese, dovevano tagliare il nastro entrambi ma poi la vicepresidente, per “motivi familiari”, non era riuscita a partecipare.

Può essere semplicemente un caso ma potrebbe anche essere un segnale dei rapporti tesi tra i due. Che i due siano ai ferri corti lo aveva precisato lo stesso Fontana venerdì scorso dopo l’incontro a Palazzo Lombardia, parlando di un “rapporto fiduciario incrinato”. Ad acuire lo scontro aperto la settimana scorsa erano state le parole dell’attuale assessora regionale al Welfare durante una trasmissione su Rai3, in cui aveva precisato di aver accettato l’incarico nella giunta lombarda durante la pandemia con la promessa di un passaggio di testimone per correre poi alle regionali del 2023 (promessa smentita poco dopo da Fontana).

Parole che non erano cadute certo nel vuoto e che avevano reso necessario l’incontro tra i due il giorno dopo, al termine del quale il Presidente della Regione Lombardia aveva spiegato di attendere un confronto coi leader del centrodestra prima di prendere una decisione ufficiale sulla posizione di Moratti all’interno della sua giunta. Il giorno dopo, proprio all’inaugurazione della Casa di Comunità di Bresso, Fontana non aveva voluto aggiungere altro rispetto a quanto detto la sera prima, precisando solo che non aveva avuto ancora modo di parlare con i leader della coalizione.

