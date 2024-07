PISCHELLI SINISTRELLI – IL 41% DEGLI ELETTORI FRANCESI TRA I 18 E I 24 ANNI HA VOTATO IL NOUVEAU FRONT POPULAIRE DI QUEL VECCHIO ARNESE 72ENNE DI JEAN LUC-MELENCHON. IL 23% HA SCELTO IL QUASI COETANEO BARDELLA (28ENNE CANDIDATO PREMIER DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL DI MARINE LE PEN). E IL SUPER COMPETENTE MACRON? SOLO IL 13% DEI GIOVANI LO HA SCELTO. NEL 2017 LA PERCENTUALE ERA DEL 32%

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per www.repubblica.it

[…] L'affluenza per votare ieri è stata storica: 66,7% pari a 32.911.132 elettori, ben al di sopra del 47,51% registrato nel 2022. Forte anche la partecipazione dei giovani: secondo un sondaggio Toluna Harris Interactive, il 41 per cento degli elettori francesi di età compresa tra 18 e 24 anni hanno votato a sinistra, per le Nouveau Front Populaire, il 23% ha invece il Rn e i suoi alleati.

Fedeli a Emmanuel Macron sono rimasti il 13% dei giovani elettori, che hanno votato per Ensemble pour la République, mentre l'8% ha optato per i repubblicani. Dati sostanzialmente identici per la fascia di età appena più alta, dai 25 ai 34 anni, come spiega il sondaggio. Nel 2017 i risultati furono molto diversi. Secondo Ipsos e Sopra Steria, il neoeletto presidente della Repubblica Macron e il suo partito La République En Marche avevano attirato il 32% dei giovani tra i 18 ei 24 anni.

