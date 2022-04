PIÙ DI 35 PAESI ALLEATI SI SONO IMPEGNATI A INVIARE VEICOLI CORAZZATI E MUNIZIONI DI ARTIGLIERIA ALL'UCRAINA PER RESPINGERE LE TRUPPE RUSSE - LO HA DETTO IL MINISTRO DELLA DIFESA BRITANNICO, BEN WALLACE, AL TERMINE DI UN VERTICE VIRTUALE DI MINISTRI CONVOCATO DA LONDRA. TRA I PARTECIPANTI ALLA CONFERENCE CALL C'ERANO I MINISTRI DELLA DIFESA DI STATI UNITI, NUOVA ZELANDA, COREA DEL SUD E GIAPPONE…

Da “la Repubblica”

Più di 35 Paesi alleati si sono impegnati a inviare veicoli corazzati e munizioni di artiglieria all'Ucraina per respingere le truppe russe. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, al termine di un vertice virtuale di ministri convocato da Londra. Tra i partecipanti alla conference call c'erano i ministri della Difesa dei Paesi impegnati nella fornitura di armi letali e di equipaggiamento militare alle forze ucraine, fra cui, oltre al Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Giappone.

Wallace ha anche sottolineato che l'esercito di Kiev ha un grande bisogno di artiglieria per contrastare quella russa, particolarmente devastante nel colpire i centri abitati.

«La migliore contromisura è rappresentata dall'artiglieria a lunga gittata», ha aggiunto, e verranno fornite principalmente munizioni per i sistemi d'arma di quel tipo: «Gli ucraini stanno anche cercando veicoli corazzati di diverse tipologie, non necessariamente carri armati, ma sicuramente veicoli protettivi e più sistemi antiaerei».

Il ministro britannico ha detto anche che l'esercito di Vladimir Putin è «esausto» e ha subito perdite significative: «La reputazione del grande esercito russo è distrutta».

Quanto a Putin, «non solo dovrà convivere con le conseguenze di quello che sta facendo all'Ucraina, ma anche con le conseguenze di quello che ha fatto al suo esercito. Non è la forza che era una volta, è un uomo che vive nella gabbia che si è costruito da solo».

Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - poche ore dopo aver lanciato un nuovo appello agli Stati Uniti per la fornitura di «carri armati, aerei e sistemi di artiglieria in questo difficile punto di svolta, perché la libertà non dovrebbe essere peggio armata della tirannia» - ha parlato anche al parlamento australiano, chiedendo specificamente veicoli blindati a quattro ruote motrici Bushmaster di fabbricazione australiana, e ricevendo una standing ovation all'inizio e alla fine del suo discorso.

