DAGOREPORT! ECCO COME È ANDATA. DUE GIORNI PRIMA CHE IL CORRIERE PUBBLICASSE LA PRESUNTA "LISTA DEI PUTINIANI", SI È TENUTO UN INCONTRO ALLARGATO SULLA "DISINFORNAZIONE" IN ITALIA - PRESENTI I VERTICI DIS E CYBERSICUREZZA, FUNZIONARI DEL VIMINALE E DELLA FARNESINA, È CIRCOLATO UN REPORT DI POCO CONTO, GIRATO AL CORRIERE PRIMA ANCORA CHE AL COPASIR - PER FARE UN PO’ DI CASINO, IL CORRIERE HA SPARATO UN TITOLO ESAGERATO (NESSUNO DEI NOMI È ATTENZIONATO DAI SERVIZI, NON ESISTONO LISTE SU CUI LAVORA L'INTELLIGENCE, E CI MANCHEREBBE PURE) TIRANDO IN BALLO IL COPASIR. CHE PERÒ NON HA ALCUN POTERE DI INVESTIGARE CHICCHESSIA. ORA CHE IL PASTICCIO HA SOLLEVATO UN POLVERONE GIGANTESCO (SUL NULLA), PERÒ, QUALCUNO NEI SERVIZI RISCHIA DI PAGARE IL CONTO