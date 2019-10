PIÙ CHE UN PIZZINO, UN PIZZONE IN PIENO VOLTO - TRAVAGLIO NEL GIORNO DEL VOTO UMBRO CHIAMA ''CRETINI, ROSICONI, FRIGNONI'' I GRILLINI CHE, IN CASO DI SCOPPOLA ELETTORALE, METTERANNO IN DISCUSSIONE L'ALLEANZA M5S-PD, BENEDETTA DA MARCOLINO: ''L'IDEA DI AVERE ALLEATI CHE LI RISPETTANO ANZICHÉ UMILIARLI PUBBLICAMENTE E FREGARLI SOTTOBANCO COME IL CAZZARO VERDE, NON LI RALLEGRA, ANZI LI IRRITA. CERTE MINISTRE CHE HANNO PERSO LA POLTRONA POI…'' - E SPINGE BONACCINI ED EMILIANO COME (RI)CANDIDATI DELL'ALLEANZA

Marco Travaglio per ''il Fatto Quotidiano''

travaglio conte

Siccome la mamma dei cretini è sempre gravida, pare che i "malpancisti" 5Stelle stiano aspettando con ansia una bella sconfitta oggi in Umbria per chiedere domani a Casaleggio (che non si sa cosa c' entri) un' assemblea in cui "ridiscutere tutto". Per "malpancisti" s' intendono ex ministri e (specialmente) ministre che a settembre hanno scoperto improvvisamente insanabili dissensi da Di Maio per il più nobile degli ideali: hanno perso la poltrona. Da allora non fanno che rilasciare dichiarazioni e interviste, ma soprattutto a insufflare maldicenze all' orecchio dei retroscenisti dei giornaloni sempre a caccia di "rivolte", "scissioni", esodi di massa. Mai un' autocritica o una proposta di linee politiche o di leader alternativi. Si limitano a frignare, rosicare, fare le faccette malmostose, secernere bile, seminare zizzania. Cosa vogliano - a parte il recupero delle cadreghe - non lo sa nessuno, tantomeno loro.

TRENTA COSTA BONISOLI TONINELLI LEZZI GRILLO

Il fatto che i 5Stelle, precipitati al 17% alle Europee e poi più giù per l' alleanza con la Lega e tornati sopra al 20% col governo giallorosa, non li riguarda. Il fatto che un anno fa fossero lì a parlare di condoni, spread alle stelle, procedure di infrazione, porti chiusi (per finta) e ruberie leghiste, mentre ora hanno ottenuto il taglio dei parlamentari, le manette e altri dissuasori anti-evasione, salvato il reddito di cittadinanza e la blocca-prescrizione che Salvini voleva cancellare, non li tange. Il fatto di essere protagonisti di un governo senza impresentabili, guidato da un premier serio come Conte che ha ricompattato il movimento dopo anni di duelli fra Di Maio, Fico, Di Battista&C., e ha riportato Grillo in prima linea, non li smuove.

L' idea di avere alleati che li rispettano anziché umiliarli pubblicamente e fregarli sottobanco come il Cazzaro Verde, non li rallegra, anzi li irrita. Accusano Di Maio di comandare da solo proprio quando ha smesso di farlo, mentre quando lo faceva gli leccavano i piedi dalle loro poltrone. Ora che ha gestito una crisi potenzialmente mortale coinvolgendo tutti, dagli altri big ai gruppi parlamentari agli iscritti, e ottenendo il massimo possibile, ne chiedono la testa, come se avessero pronto un Cavour o un Churchill da mettere al suo posto.

APPENDINO RAGGI

Pare che non abbiano digerito l' alleanza civica in Umbria e non vogliano replicarla nelle altre regioni al voto: oh bella, pensano di vincere da soli, dopo aver perso in 10 anni di vita tutte le Regionali? E come sperano di far rieleggere sindache forti come Raggi e Appendino, senza dialogare col Pd su governatori forti (e presentabili) come Bonaccini in Emilia ed Emiliano in Puglia? Il problema dei "malpancisti" non è la pancia. È la testa.