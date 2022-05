13 mag 2022 14:24

PIÙ CHE "ZERO COVID" LA CINA FARÀ "ZERO AFFARI" - CON I FOLLI LOCKDOWN PER ARGINARE IL VIRUS, XI JINPING SI STA SCAVANDO LA FOSSA DA SOLO! LE AZIENDE EUROPEE SI SONO ROTTE LE PALLE E CIRCA UN QUARTO DI LORO È PRONTO A TRASFERIRE GLI INVESTIMENTI SU ALTRI MERCATI PIÙ ALLETTANTI - IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO EUROPEA IN CINA: "LA TOLLERANZA ZERO NON FUNZIONA PERCHÉ IL MONDO HA IMPARATO A VIVERE CON IL COVID. PECHINO DEVE CAMBIARE STRATEGIA"