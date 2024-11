LA PIÙ GRANDE COLPA DI BIDEN: NON ESSERE IN GRADO DI CAPITALIZZARE I BUONI RISULTATI DELL’ECONOMIA AMERICANA. L’ULTIMO DATO SULL’OCCUPAZIONE È UNA BOTTA TRA CAPO E COLLO PER LA SUA VICE, KAMALA HARRIS, EPPURE C’È UNA SPIEGAZIONE LOGICA: A OTTOBRE CI SONO STATI VARI URAGANI E SCOPERI CHE HANNO FERMATO LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO. “SLEEPY JOE”: “L’ECONOMIA AMERICANA RESTA FORTE”. MA LO STAFF DI TRUMP SUBITO ATTACCA: “È UNA CATASTROFE ED È COLPA DI HARRIS”

KAMALA HARRIS - JOE BIDEN

BIDEN, URAGANI E SCIOPERI PESANO SU LAVORO, ECONOMIA FORTE

(ANSA) - Gli uragani e gli scioperi hanno ridotto la crescita dell'occupazione che, in novembre, accelererà. Lo afferma Joe Biden commentando il dato sul mercato del lavoro in ottobre, quando sono stati creati solo 12.000 posti, la cifra più bassa dal 2020. "L'economia americana resta forte", ha aggiunto Biden.

LO STAFF DI TRUMP, DATO LAVORO CATASTROFE, COLPA DI HARRIS

(ANSA) - Il dato sul mercato del lavoro è una "catastrofe e rivela in via definitiva quanto Kamala Harris" ha causato danni all'economia. Lo afferma la campagna di Donald Trump commentando il dato sull'occupazione in ottobre, quando sono stati creati solo 12.000 posti di lavoro, meno dei 100.000 attesi dagli analisti.

DONALD TRUMP UMPA LUMPA - MEME

"In un solo mese l'agenda fallimentare di Kamala per l'economia ha spazzato via quasi 30.000 posti nel settore privato e quasi 50.000 in quello manifatturiero. Le famiglie che lavorano sono state derubate dall'agenda economica di Harris-Biden. Trump risolverà" i problemi dell'economia, ha messo in evidenza.

KAMALA HARRIS - JOE BIDEN - DONALD TRUMP - JD VANCE A GROUND ZERO biden harris KAMALA HARRIS JOE BIDEN - CONVENTION DEMOCRATICA A CHICAGO DONALD TRUMP NETTURBINO donald trump sul camion dell immondizia 5 ABBRACCIO TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN ALLA CONVENTION NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO A CHICAGO