GOVERNO FATTO A MAGLIE (IN LIBIA) - TRUMP SCARICA CONTE: A FORZA DI STARE ''NÉ CON SERRAJ NÉ CON HAFTAR, NÉ CON GUAIDÒ NÉ CON MADURO'', È FINITO PER NON STARE MANCO CON WASHINGTON, DELUSA DA NATO, F35, IRAN, ALLEGRI RICEVIMENTI DELL'AMBASCIATORE ITALIANO IN ONORE DEI DEMOCRATICI, UNA FARNESINA VACANTE (MOAVERO CHI?) E L'ONTA SUPREMA DELL'ACCORDO CON LA CINA. DOPO LE EUROPEE, LA CASA BIANCA PUNTA A UN INTERLOCUTORE PIÙ AFFIDABILE E BYE BYE ALL'AVVOCATO CONTE…