PIÙ STRISCE CHE STELLE – DONALD TRUMP SUGGERISCE CHE JOE BIDEN USERÀ COCAINA PER IL LORO DIBATTITO TV: "SARÀ COSÌ SU DI GIRI. SAPETE DELLA ROBA CHE È SPARITA DALLA CASA BIANCA?" – “THE DONALD” FA RIFERIMENTO ALLO STRANO EPISODIO DELLA POLVERE BIANCA UN ANNO FA TROVATA ALLA CASA BIANCA – BIDEN ALZA I TONI: “TRUMP È UN CRIMINALE CONDANNATO. UN SECONDO MANDATO È UNA MINACCIA PIÙ DEL PRIMO”

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

TRUMP SUGGERISCE, 'BIDEN USERÀ COCAINA PER IL DIBATTITO'

(ANSA) - NEW YORK, 18 GIU - Donald Trump suggerisce che Joe Biden userà cocaina per il dibattitto. "Sarà così su di giri. Sapete della roba che è sparita dalla Casa Bianca un mese fa?", ha detto Trump riferendosi però a un episodio, quello della cocaina trovata alla Casa Bianca, accaduto un anno fa e non un mese fa. Il dibattito è in calendario il prossimo 27 giugno. Non è la prima volta che Trump accusa Biden di fare uso di cocaina, lo aveva infatti già fatto dopo il discorso sullo stato dell'Unione.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

TRUMP ATTACCA SU MIGRANTI, DA BIDEN AMNISTIA DI MASSA, ILLEGALE

(ANSA) - Donald Trump critica Joe Biden sull'immigrazione. La nuova misura annunciata dal presidente, che apre la strada della cittadinanza per i migranti senza documenti coniugi di cittadini americani, è definita da Trump come "un'aministia di mazza", un'azione "illegale".

BIDEN, TRUMP CRIMINALE CONDANNATO, UN SECONDO MANDATO È MINACCIA

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

(ANSA) - Donald Trump è un "criminale condannato. Ma per quanto questo sia inquietante, a essere ancora più dannosi è l'assalto a tutto campo che sta sferrando al nostro sistema giudiziario". Lo ha detto Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi in Virginia. "Un secondo mandato di Donald Trump è una minaccia più del primo": ha detto di voler un dittatore il primo giorno e di correre per la Casa Bianca per vendicarsi, ha aggiunto Biden.

murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico