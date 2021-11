17 nov 2021 12:44

IL PIÙ SVITATO DELLA FAMIGLIA JOHNSON NON È BORIS - IL PAPÀ DEL PREMIER BRITANNICO, L'81ENNE STANLEY, FINISCE DI NUOVO NEI GUAI: UNA DEPUTATA CONSERVATRICE LO ACCUSA DI AVERLE TOCCATO IL CULO NEL 2003 - EX FUNZIONARIO DELLA BANCA MONDIALE, POI DELL'UE, AMAVA CIRCONDARSI DI RAGAZZE CHE FACEVA GIRARE NUDE PER CASA E FINIVA POI PER PORTARSI A LETTO SOTTO GLI OCCHI DELLA MOGLIE, CHE INFATTI POI EBBE UN CROLLO E FU RICOVERATA IN UNA CLINICA PSICHIATRICA - SE VI CHIEDETE DA CHI ABBIA PRESO BORIS…