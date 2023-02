GRANDISSIMI FIGLI DI PUTIN – I RACCONTI DA BRIVIDI DI ANDREY MEDVEDEV, EX MERCENARIO DELLA BRIGATA WAGNER CHE È RIUSCITO A FUGGIRE DAL FRONTE UCRAINO: “CHI SI RIFIUTAVA DI COMBATTERE VENIVA UCCISO DAVANTI ALLE NUOVE RECLUTE COME FORMA DI INTIMIDAZIONE DA UN’UNITÀ SPECIALE CHIAMATA MED - CI HANNO MANDATO ALLO SBARAGLIO: PARTITI IN TRENTA, SIAMO TORNATI VIVI IN 4. NON C’ERA TATTICA, ANDAVAMO CONTRO I CARRI ARMATI COL..."