15 dic 2020 14:05

IL PIZZINO DI RENZI AL TRUMPIANO CONTE - DEVE LASCIARE LA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI PER DARLA A UN "BIDENIANO" (FIANO O ROSATO) - MATTEUCCIO HA POI SUGGERITO A "GIUSEPPI" DI RECARSI A WASHINGTON IL 20 GENNAIO PER L'INCORONAZIONE DI BIDEN CHE, DOPO LA VITTORIA, HA CHIAMATO CONTE SOLO PER BUONA EDUCAZIONE (DOPO LA LA COREA DEL SUD) E DOPO PRESSIONI DELL'AMBASCIATORE USA VARRICCHIO E DEL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL PREMIER, BENASSI…